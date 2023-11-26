Этот год по восточному календарю принадлежит Зеленому деревянному Дракону

Related video

Уже меньше чем через полтора месяца украинцы будут праздновать Новый 2024 год. Из года в год возникает один и тот же вопрос, в чем же встречать этот день и каким цветам отдавать предпочтение, чтобы год был удачным.

По всем приметам год Дракона считается одним из самых благополучных. Поэтому к выбору цветов на празднование стоит подойти с серьезностью.

Чтобы год был радостным, счастливым и успешным на празднование стоит выбирать яркие цвета. Идеально подойдет зеленый, золотой, серебряный. Не забывайте и о красном и белом, их тоже любит Дракон.

Конечно не всем нравится такая цветовая гамма. Поэтому в таком случае сделайте акцент на пайетках, блестках, камнях. Ваш образ должен быть ярким и привлекать внимание.

Список цветов для одежды, которые надо одеть в новогоднюю ночь, чтобы следующий год был счастливым Фото: Инстаграм diliarosh

Дракон любит смелых и уверенных в себе.

Не стоит забывать и о табу. Ни в коем случае не выбирайте для празднования одежду черного, темно-коричневого, синего и темно-желтого цветов. Именно эти цветовая гамма способна принести негатив в ваш будущий год. Дракон темпераментный, поэтому не любит спокойных и сдержанных цветов.

Стоит заметить, что максимально удачным будет год для харизматичных, импульсивных и ярких персон. Дракон любит всех, кто не боится действовать.

Дракон не любит обыденность и спокойствие, поэтому уделите особое внимание декорированию дома и приготовлению праздничных блюд. Дракон сторонник роскоши и непредсказуемости.

Напомним, Рождество и День Святого Николая в другие даты: ПЦУ окончательно перешла на новый календарь.