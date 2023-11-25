Топ-5 неожиданных фактов о домашних кошках

Кошки были нашими спутниками на протяжении тысячелетий, но об этих загадочных существах еще многое предстоит узнать.

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Кошки — по-настоящему очаровательные животные, которые живут с людьми уже много сотен лет. Они удивляют своими невероятными физическими способностями и уникальным характером. Например, все знаю, что коты всегда приземляются на лапы. Но это далеко не самый интересный факт о кошках, пишет Cat Museum Budapest.

Возможно, именно этого о своем домашнем питомце вы и не знали.

Кошки могут поворачивать уши на 180 градусов

Кошки известны своим исключительным слухом, и одна из самых впечатляющих особенностей их ушей — способность поворачиваться на 180 градусов. В отличие от людей, у которых уши зафиксированы на месте, уши кошки связаны с набором из более чем 30 мышц, которые позволяют кошачьим ушкам двигаться с большой точностью.

Кошки могут поворачивать уши на 180 градусов Фото: Getty Images

Эта способность очень важна для кошек во время охоты, поскольку позволяет им с высокой точностью определять местонахождение добычи. Когда кошка слышит интересующий ее звук, она может мгновенно повернуть уши в сторону источника звука и определить его местоположение. Это делает их очень эффективными хищниками, способными с легкостью подкрасться к добыче.

Также, таким образом, коты общаются. Например, когда кошка чувствует угрозу или дискомфорт, она может прижать уши к голове, чтобы указать на это. С другой стороны, когда кошка играет, или исследует местность, она может держать уши вертикально и подергивать ими в разные стороны, чтобы показать свой интерес.

У кошек есть третье веко

У кошек есть уникальное третье веко, известное как мигательная перепонка, представляющее собой тонкий полупрозрачный слой плоти, расположенный во внутреннем углу глаза. Это веко перемещается по глазу горизонтально, а не вертикально, и у кошек ее редко можно увидеть, если только они не больны или не испытывают стресса.

У кошек есть третье веко Фото: Getty Images

Основная функция третьего века — защита кошачьего глаза от травм и сохранение его влажности. Оно защищает глаза вашего питомца от пыли, мусора и других раздражителей, которые могут вызвать повреждение.

В некоторых случаях третье веко может стать видимым по разным причинам, включая болезнь или травму, обезвоживание или стресс. Когда видно третье веко, это может быть признаком того, что с кошкой что-то не так, и ее следует отвезти к ветеринару на осмотр.

Кошки обладают способностью контролировать движение своего третьего века и могут использовать его для быстрого и эффективного удаления мусора из глаз. На самом деле, известно, что некоторые кошки даже используют свое третье веко при охоте, поскольку это позволяет им сохранять фокус на цели, сохраняя при этом свои глаза защищенными.

У кошек превосходное обоняние

Кошки обладают невероятным обонянием, которое в 14 раз сильнее, чем у человека. Их обоняние имеет решающее значение для выживания, поскольку оно позволяет им находить добычу, выявлять потенциальную опасность и общаться с другими кошками.

У кошек превосходное обоняние Фото: Getty Images

Часть мозга кошки, отвечающая за обработку запахов, намного больше, чем у человека, что позволяет им обрабатывать и различать широкий спектр запахов.

В дополнение к естественному обонянию, некоторых кошек обучают использовать обоняние для различных задач, таких как обнаружение наркотиков или взрывчатых веществ, или оказание помощи людям с такими заболеваниями как диабет. В целом, обоняние кошек — замечательная и важная часть их физиологии, способствующая общему здоровью, безопасности и благополучию кошек.

Кошки в душе — обитатели пустыни

Несмотря на свою популярность в качестве домашних питомцев, кошки научились выживать в суровых и засушливых условиях.

Их предки были родом из пустынных регионов, где они выработали несколько уникальных особенностей, которые помогают им жить в жарком и сухом климате.

Кошки в душе — обитатели пустыни Фото: Getty Images

Например, у кошек развилась высокоэффективная мочевыделительная система, которая позволяет им экономить воду, производя высококонцентрированную мочу. У них также есть толстый мех, который помогает изолировать их от жары, а также специальные потовые железы на подушечках лап, которые позволяют им охлаждаться за счет испарения. В целом, эти адаптации делают кошек хорошо приспособленными к жизни в пустыне и помогают объяснить, почему из них получаются такие уникальные и очаровательные домашние животные.

Кошки не чувствуют сладкого вкуса и не переносят лактозу

В то время как у людей и многих других животных есть вкусовой рецептор, специально предназначенный для распознавания сладких вкусов, у кошек этот конкретный рецептор отсутствует.

Кошки не переносят лактозу Фото: Getty

Вместо этого кошки эволюционировали и стали отдавать предпочтение более пикантным вкусам, что имеет смысл, учитывая их плотоядную диету.

Этот интересный факт о кошках — лишь один из многих примеров того, как их биология и поведение формировались в ходе эволюции с течением времени. Поэтому в следующий раз, когда вы будете перекусывать чем-нибудь сладким, а ваша кошка не проявит к этому интереса, помните, что это не потому, что она придирчива – она просто не может почувствовать вкус этого.

И хотя многие люди предполагают, что кошки любят молоко, на самом деле большинство кошек не способны переваривать лактозу.

Это означает, что если вы дадите кошке слишком много молока или молочных продуктов, у нее может возникнуть расстройство пищеварения , включая диарею и рвоту.

Кошки — поистине удивительные существа, и эти интересные факты — лишь верхушка айсберга.

Напомним, ранее Фокус писал о том, почему коты так сильно любят есть консервы из тунца.