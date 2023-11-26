Тепло и стильно: пять самых модных пуховиков для зимы 2023/2024 (фото)

Дутые куртки и пуховики уже много сезонов подряд не теряют своей актуальности, несмотря на все прогнозы стилистов и модных критиков.

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Пуховики по-прежнему остаются самой востребованной и трендовой вещью гардероба зимы 2023/2024, поскольку их практичность в холодную пору сложно переоценить. Они теплые, защищают от ветра и дождя, а многообразие фасонов и моделей позволяет выбрать варианты для любого случая. В новом сезоне пуховики не особо отличаются от моделей, популярных прошлой зимой, однако некоторые варианты дутых курток стали менее актуальны, а некоторые наоборот набрали большую популярность. Например, в свежих коллекциях многих модных домов пуховики-жилеты не так распространены, а вот короткие пуховики, которые были не особо востребованы прошлой зимой, сейчас на пике моды. Фокус посмотрел, что в сезоне зима 2023/2024 наиболее актуально, и предлагает обратить внимание на следующие модели.

Пуховик-трансформер

Пуховик классический хоть и остается востребованным, однако на пятки ему наступает пуховик-трансформер, который может похвастаться как большей оригинальностью, так и расширенным функционалом. Под обычной с виду дутой курткой может скрываться и жилет, и куртка, и плащ. Одним лишь гуру моды известно, на какое количество превращений способен их пуховик-трансформер. В тренде контрастные сочетания двух цветов — яркого и темного.

Некоторые пуховики коллекций зимы 2023/2024 внешне походят на обычные куртки и ничем не выдают свою склонность к превращениям. Другие же, наоборот, внешне подсказывают на что способна модель наличием видимых застежек-молний и кнопок. Дополнить "трансформерский" стиль помогут аксессуары — очки, шапки, сумки.

Глянцевый пуховик

Кто бы что не говорил об излишнем мещанстве в моде, но глянцевые пуховики снова пользуются популярностью. Их фактура, блеск и разнообразие расцветок позволяют создавать нетривиальные зимние образы, а сами они привлекают внимание в потоке зимних угрюмых аутфитов. Во время модных показов дизайнеры не побоялись представить публике элегантные, без излишних крайностей и вычурных фасонов, но сверкающие и переливающиеся пуховики. Скромность дизайна целиком компенсируется яркостью этого предмета верхней одежды. Способность глянца к отсвечиванию в несколько раз увеличивает интенсивность ярких цветов тканей. В коллекциях для зимы 2023/2024 дизайнеры задействовали очень сочные оттенки с блеском в моделях прямого кроя с накладными карманами, капюшоном или поясом.

Пуховик-пальто

Эта модель, несмотря на все прогнозы скептиков, уверенно держит лидерские позиции и в сезоне зима 2023/2024. Длинный, теплый пуховик прямого кроя или с расклешенным низом отлично защитит от холода и ветра. Утонченности таким пуховикам придаст пояс на талии. Что касается расцветок, то тут ограничений нет. Можно выбрать как элегантный белый, так и практичный темный цвет.

Фото: Instagram prinova_clo

Укороченный пуховик-куртка

На противовес длинным пуховикам можно сделать выбор в пользу коротких пуховиков-курток, которые более практичны с точки зрения носки, однако не всегда способны защитить от холода все, что ниже пояса. Однако на что не идут ради красоты, поэтому укороченные и ультра-короткие пуховики пользуются заслуженной популярностью в сезоне зима 2023/2024.

Максимально укороченные фасоны пуховиков имеют как прямой, так и приталенный крой на резинке. Также некоторые модели можно трансформировать: отстегивать рукава, например. Дизайнеры показали публике и использование в пуховиках нестандартной меховой отделки, а также интересные элементы кроя. Среди прочего, это рукава в стиле Пьеро, воротник имитирующий морду быка, а также частичное использование фасона ветровки-анорак придали пуховикам новое прочтение.

Пуховики с ярким принтом

Однотонные пуховики, выбор в пользу которых чаще всего объясняется тем, что под них можно надеть что угодно, а красок добавить с помощью обуви, аксессуаров, шарфа и головного убора, в сезоне зима 2023/2024 вынуждены делить лидерство с пуховиками, украшенными яркими принтами. В моде – звериный принт, цветочная раскраска и абстракция, которые гармоничны на пуховиках оверсайз и А-образных фасонах.

Некоторые модельеры уверены, что "цветастость" в образе должна достигать максимального уровня, балансируя на грани китча и безвкусицы. Кроме того, в этих моделях неприемлема пастель: все элементы рисунков должны быть максимально яркими.

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