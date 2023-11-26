Полнолуние в Близнецах 27 ноября 2023 года: чего ожидать

Полнолуние в Близнецах может нести за собой переизбыток эмоций, но оно также может стимулировать активность в области общения и обмена информацией.

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Астролог Марина Скади рассказала, как полнолуние в Близнецах может повлиять на нас и чего ожидать в этот период.

Когда наступит полнолуние?

Полнолуние наступит завтра, в понедельник, 27 ноября в 11:16 по киевскому времени в знаке Близнецов.

Влияние полнолуния: чего ожидать

Полнолуние в Близнецах может нести за собой переизбыток эмоций, но оно также может стимулировать активность в области общения и обмена информацией. Это может быть благоприятным временем для ясного выражения мыслей, общения с окружающими и обмена идеями. Также могут наладиться отношения с теми, с кем вы были давно в ссоре. Еще полнолуние в этом знаке может поддерживать процессы адаптации и помогать людям лучше справляться с переменами в своей жизни. Может возникнуть интерес к новым знаниям, саморазвитию и обучению.

При этом стоит помнить, что Близнецы символизируют двойственность. Это может отражаться в противоречивых чувствах или ситуациях, которые требуют баланса и разрешения. Также это полнолуние может стать периодом постоянных изменений и изменчивости нашей жизни.

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