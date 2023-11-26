Календарь красоты на декабрь 2023 года: когда лучше делать процедуры

Лунный календарь расскажет про точные благоприятные даты для похода в салон красоты, чтобы эффект от процедуры порадовал.

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Лунный календарь является главным помощником в выборе дат для посещения салона красоты, ведь результат наших перевоплощений будет нас радовать, если было удачно подобрано лунное время. Астролог Анжела Перл рассказала, когда лучше делать процедуры красоты в декабре 2023 года.

Лунный календарь красоты на декабрь 2023 года:

Стрижки и окрашивания волос: 4, 5, 14, 23, 25, 26, 30 декабря

Маникюр и педикюр: 4, 5, 14, 23 декабря

Похудение: 14-26 декабря

Удаление пигментных пятен, бородавок: 4, 5, 14, 23 декабря

Эпиляция и депиляция: 6, 7, 9, 15, 24, 26, 31 декабря

Массаж и процедуры от целлюлита: 9, 11, 14, 16, 18, 25 декабря

Хирургические операции: 14-26 декабря

Лечение зубов: 14-26 декабря

Астрологи подчеркивают, что в период молодой Луны (14-26 декабря) важно позаботиться о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны. Также астрологи говорят, что полная Луна (27 декабря) влияет на качество сна — не переутомляйтесь и не переедайте в этот день.