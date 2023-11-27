Дэвид Бекхэм опубликовал совместное фото с дочерью и показал, что готовит ей на завтрак

Младшая дочь футболиста очень похожа на звездного папашу

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Звездный английский футболист Дэвид Бекхэм поделился с подписчиками новыми фотографиями с 12-летней дочерью Харпер Севен. Совместные снимки звездный папаша опубликовал в своем инстаграме .

На фото Бекхэм сидит рядом с дочкой одетый в футболку темно-синего цвета, в это время обнимая дочь за плечи, которая одета, похоже всего в школьную форму, и держит в руках освежающий напиток.

Как выяснилось напиток в руках 12-летней Сэвен готовил звездный папа, ведь он также опубликовал видео на котором нарезает огурец в виде сердечек. На совместном фото видно, что девочка держит напиток в руках в котором те же самые огурцы с сердечками.

"Всегда папина девочка и такой красивый папа. Дэвид рубит дочке Харпер огурец в формы сердца", — подписал фото футболист.

Конечно звездного папашу не оставили без внимания его поклонники.

"Ты самый милый. Какая счастливая девушка".

"Очаровательно. Отличный ход, DB. Способ заставить ее чувствовать себя особенной благодаря мелочам — это так много значит".

"Такой милый и вдумчивый, какой замечательный папа".

"Как прекрасно видеть эту любовь и заботу о своей дочери".

Отметим, что Дэвид Бекхэм имеет совместно со своей женой, бывшей участницей группы "Spice Girl" Викторией четырех детей — 24-летнюю Бруклин, 20-летнего Ромео, 18-летнюю Круз и 12-летнюю Харпер.

Напомним, ранее Виктория Бекхэм показала, что прячет в своей сумочке. И хоть большинство предметов там совершенно обычные, есть там и сентиментальный подарок от мужа.