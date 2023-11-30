Таролог рассекретила, кто отравил жену Буданова

Людмила Хомутовская заявила, что жене Владимира Зеленского и Валерия Залужного также угрожает опасность

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Экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская дала ответ, кто покусился на жизнь жены главы ГУР Кирилла Буданова Марианну. О том, что говорят карты она рассказала на ютуб-канале АстроЛюкс.

Таролог объяснила, что это было не предупреждение, а конкретное покушение на жизнь. Сделала это женщина, которая давно в украинской политике и ее лицо всем известно.

"Кто это сделал? Я насколько понимаю, человек, которого подкупили, который имел доступ именно к месту, где они находились и это была женщина", — отметила Хомутовская.

Также экстрасенс отметила, что сейчас состояние жены Буданова не стабильное, однако лучше чем было в начале.

"Она не стабильна. Она в средней тяжести состояния, но она в любом случае лучше чем была до того как зашла. Насколько я понимаю сейчас очень много капельниц, чтобы вывести это все из организма. Но в принципе она идет на лечение", — добавила Хомутовская.

Также экстрасенс рассказала, показывают ли карты опасность для жен других высокопоставленных чиновников главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и Президента Украины Владимира Зеленского.

Отравление жены Буданова показало, что российская разведка проникла значительно глубже к украинским вершинам. В частности, она отметила, что конечно риск есть для жизни обеих Елен, однако безопасность Елены Зеленской все же на лучшем уровне. Что касается жены Валерия Залужного, то ее жизнь была в опасности. Тот человек, который совершил покушение на жизнь Марианны Будановой был слишком близко с Еленой Залужной.

"Грозит ли что-то Зеленской. Как я понимаю госпоже Зеленской в меньшей степени, поскольку все отслеживают, она под какой-то защитой, так что к ней добраться очень трудно. А вот к мадам Залужной, то там все гораздо хуже. Сейчас как-то активизировались и сейчас также пересматривают всех людей и каким-то образом снизят риск. Но очень близко были люди, которые угрожали мадам Залужной", — заявила таролог.

Таролог также отметила, что сейчас в политической верхушке очень много шпионов, которые работают с Россией очень давно. Их много в разных сферах.

Напомним, использовали вещество без вкуса и запаха: что известно об отравлении жены Буданова. Также мы писали, кто она Марианна Буданова? Все, что известно о жене начальника ГУР