Стало известно, что помогло королеве Камилле преодолеть ненависть и завоевать любовь публики

Жена Чарльза III сумела расположить к себе британцев, которые поначалу сильно недолюбливали ее.

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Жена короля Великобритании Чарльза III, королева Камилла в свое время прошла через такой шквал критики и хейта, что другая женщина на ее месте вряд ли бы выдержала. Однако она смогла не только преодолеть все, но и со временем завоевала любовь британцев, которые долгое время называли ее главной виновницей того, что случилось с принцессой Дианой. Что помогло выстоять жене Чарльза, рассказала Ингрид Сьюард, главный редактор журнала Majesty, пишет Hello.

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Умер первый возлюбленный королевы Камиллы, с которым она встречалась до принца Чарльза

В подкасте A Right Royal она отметила, что главную роль сыграли подруги Камиллы:

"Я думаю, что она преодолела нападки в СМИ благодаря тому, что у нее были действительно хорошие подруги. Она сохранила их с юности, и они все еще рядом с ней сейчас. У нее огромное чувство юмора, и я думаю, что именно это помогает ей идти вперед. Подруги и чувство юмора, если задуматься, вероятно, являются тем, что помогает нам всем идти вперед. Жизнь настолько сложна, что вам приходится уметь смеяться. А с кем ты можешь смеяться? С твоими подругами!"

Давние подруги оказались серьезной поддержкой для Камиллы Фото: Getty

Сьюард добавила, что эта женщина всегда имела "потрясающую поддержку".

"Раньше она закрывалась и ходила в студию… она ходила рисовать и курить. Я помню, в тот день принц Чарльз, как и он, был очень внимателен к ней. Его шеф-повар присылал еду, и он позаботился о том, чтобы ей было кому отвезти ее, если ей нужно было куда-то поехать", – говорит она.

Камилла Паркер Боулз вышла замуж за Чарльза в 2005 году. Женщину обвинили в распаде брака Чарльза с Дианой, принцессой Уэльской, и, когда новости об их романе впервые стали известны, она столкнулась с резкой критикой. Камилла никогда публично не реагировала на то, что писала о ней пресса. Она активно исполняла свои обязанности, а ее благотворительная деятельность была сосредоточена на здоровье и благополучии, распространении грамотности, искусстве, защите животных и поддержке жертв изнасилования и сексуального насилия, а также домашнего насилия.

В феврале 2022 года Елизавета II выразила желание, чтобы ее невестка стала королевой-консортом, когда Чарльз вступит на престол.

Король и королева в день коронации, 6 мая 2023 года Фото: Getty Images

"И когда, когда придет время, мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле такую же поддержку, как и мне, и я искренне желаю, чтобы, когда это время придет, Камилла быть известной как королева-консорт, поскольку она продолжает свою верную службу", — заявила покойная королева.

9 сентября, на следующий день после смерти матери Чарльз выразил Камилле благодарность в своем обращении к нации, назвав ее своей "любимой женой". После коронации 6 мая 2023 года она была признана Ее Величеством Королевой.

Ранее Фокус писал, почему королева Камилла была против Кейт Миддлтон в начале ее романа с Уильямом, и кто интересовался цветом кожи будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри.