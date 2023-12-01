Артем Пивоваров закрыл рот хейтерам и показал видео с передовой

Певца часто критикуют в сети за его поведение на концертах и частые выезды за пределы государства

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32-летний певец Артем Пивоваров, который активно гастролирует как по Украине, так и по миру, ответил хейтерам, как и почему он выезжает за границу. Певец опубликовал в своем инстаграме множество негативных комментариев от своих подписчиков, которые обвиняют его в незаконном выезде за границу, уклонении от армии и тому подобное.

Артем Пивоваров не стал оправдываться перед подписчиками, а просто показал видеоролик с передовой, где одно из военных подразделений благодарит его за оказанную гуманитарную помощь.

На видео военнослужащие рассказывают, что певец неоднократно помогает им со снаряжением и всем необходимым, поэтому они надеются, что эта помощь не последняя. Таким образом Пивоваров решил закрыть рот всем тем, кто нападает на него за его концерты и творчество.

Именно благодаря своей творческой деятельности, благотворительным концертам Пивовар имеет возможность помогать украинской армии и солдатам, которые защищают нас на фронте.

Конечно большая часть поклонников поддержали певца комментариями.

"Как может воевать тот, кто не умеет? Или надо загнать всех как мясо на фронт? В одном из интервью услышала, что люди которые не умеют работать на фронте в смысле выполнять те действия которые там выполняют делают еще хуже и быстро умирают. Или хейтерам сам факт нужно что человек на фронте? Иногда такое пишут что на голову не налазит. Иногда ваша музыка спасает мужчин которые с автоматами в окопах".

"Как вообще можно такое написать? У вас вообще мозгов нет? А вы возьмите и хоть что-то сделайте из того что делает Артем и его команда.Вы только языком трепать умеете!"

"Как "выехал"? Да на любви к людям, к своему делу, на простоте, на открытости и большом сердце! Гордимся и благодарим за все, что вы делаете!"

"Лучше пусть те диванные критики продемонстрируют, как помогают стране. Или только умеют комментарии писать. Гордимся тобой и твоей командой!"

"Что за комментарии ????? ПОЧЕМУ ВЫ ЛЮДИ ТАКИЕ ЗЛЫЕ? Вам лучше узнавать, что кто-то умер, чем кто-то помог. Война должна закончиться, и не должны погибнуть все мужчины страны. Артем мог просто тихонько уехать в начале войны как Винник и все, а человек занимается своим делом и помогает реально, а не сидит тихо в уголке. Будьте добрее".

"После каждого тура Артем рассказывает, что они сделали для военных. Но, у тех, у кого закрыты глаза, они все равно не захотят видеть. Потому что их работа в том,чтобы облить помоями.Чем больше поливаешь кого-то,тем больше сам в этом погрязаешь.Артему желаю не обращать внимание на тех,кто брызгает ядом".

Напомним, фронтменгруппы "СКАЙ" впервые прокомментировал развод.