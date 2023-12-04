Флоренс Пью ударили по лицу на публичном мероприятии

Флоренс Пью была на мероприятии Comic-Con в Сан-Паулу, Бразилия, когда в нее бросили предметом из зала.

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Актриса Флоренс Пью и другие звезды "Дюна: Часть вторая" появились на панели на мероприятии Comic-Con в бразильском Сан-Паулу. Когда актриса была на сцене, ей неожиданно прилетел в лицо предмет из зала. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел через несколько месяцев после того, как Бебе Рексе потребовались наложения швов после того, как ее ударил телефоном, которым в нее бросил посетитель концерта.

Среди других артистов, подвергшихся нападениям на сцене, — Ари Леннокс, Тейлор Свифт, Гарри Стайлс, Карди Би и Пинк.

Флоренс Пью была потрясена после того, как ее ударил по лицу предмет, брошенный из зала во время выступления в Бразилии.

Флоренс Пью ударил по лицу предмет, который бросили из зала

Номинированная на "Оскар" 27-летняя звезда "Маленьких женщин" на мгновение была шокирована, когда на мероприятии ей в лицо ударил какой-то предмет, когда актеры и режиссер Дени Вильнев позировали для фотографий, прежде чем уйти со сцены.

Коллеги Пью проверили, в порядке ли она после страшного инцидента.

Этот инцидент стал последним в тревожной тенденции, когда знаменитостей забрасывали вещами из толпы.

В социальных сетях ряд поклонников звезды "Черной вдовы" осудили опасную тенденцию.

"Отвратительно. Дойдет до того, что люди не захотят проводить живые выступления или концерты… если им придется беспокоиться о том, что люди будут бросать в них вещи и наносить им травмы", — сообщил один из фанатов.

Ранее в этом месяце Тейлор Свифт на своем шоу на стадионе "Ривер Плейт" в Буэнос-Айресе посоветовала фанатам не бросать подарки на сцену, сославшись на соображения безопасности.

"Меня действительно пугает, когда что-то бросают на сцену. Потому что, если это предмет находится на сцене, танцор может о него споткнуться. Мне нравится, что вы принесли подарки, и это так приятно, но пожалуйста, не бросайте их на сцену", — попросила певица.

В июне этого года певица Бебе Рекса получила травму после того, как в нее бросили телефоном из зала.

Рексе пришлось наложить швы после инцидента, в ходе которого по обвинению в нападении был арестован мужчина по имени Николас Мальванья .

В другом шокирующем инциденте, который также произошел в июне этого года, Пинк выступала в Лондоне в Гайд-парке, когда зритель бросил на сцену мешочек с прахом своей матери .

"Это твоя мама? Я не знаю, как к этому относиться", — сказала шокированная Пинк.

Напомним, в фильме "Дюна: Часть вторая", Флоренс Пью сыграла принцессу Ирулан. Съемки картины закончились в декабре 2022 года, ее выход в прокат, запланированный изначально на осень 2023 года, состоится 1 марта 2024 года. В случае коммерческого успеха фильма будет снято продолжение — "Дюна: Часть третья".