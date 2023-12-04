Телеведущая ТСН Наталья Островская рассказала, какое редкое имя выбрала для новорожденной дочери

Телеведущая недавно впервые стала мамой

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Известная украинская телеведущая, которая более знакома зрителям 1+1 Марафон и ТСН Наталья Островская, которая недавно стала мамой рассекретила, какое имя дала доченьке. Детали она рассказала в своем инстаграме под первой рождественской фотосессией девочки.

Как выяснилось новоиспеченные родители Наталья и ее муж Богдан решили назвать своего первенца Агатой.

Ведущая также рассказала, что выбирая имя дочери вместе с мужем углубились в его значение. В переводе с греческого имя Агата означает как "хорошая" и "добрая", уточнила Наталья.

Молодая мамочка также отметила, что 11 ноября по православному календарю отмечают день ангела женщины с именем Агата. Их доченька родилась 17 ноября. Однако, родители решили, что это имя для девочки подходит идеально.

Также Наталья отметила, что им с мужем очень нравится как звучит полное имя девочки — Островская Агата Богдановна.

Кроме того, что Островская рассказала об имени ребенка так еще и опубликовала первое рождественские фото девочки в праздничном образе. На фото изображена Наталья в белом костюме в то время как у нее на руках лежит дочка Агата в красном костюме и с веночком на голове. Лицо девочки не известно. Очевидно звездная мама пока не планирует показывать свою красавицу. На фото также не было и мужа телеведущей.

Отметим, что телеведущая длительное время держала интригу относительно имени дочери и рассказала подписчикам лишь то, что начинается она на букву "А".

Наталья также рассказала подписчикам на кого похожа девочка. По ее словам, дочь копия отца Богдана, с которым она в отношениях уже около 10 лет.

Напомним, звездный сын Ирины Горовой и Потапа впервые дал откровенное интервью.