Alena Omargalieva, Анна Трінчер и POSITIFF объединились в песне "Святой Николай" ради благотворительной цели

В таком звездном составе артисты появились впервые!

Related video

В День Святого Николая хитмейкеры украинского шоубизнеса Alena Omargalieva, ZLATA OGNEVICH, Анна Тринчер, POSITIFF, DEMCHUK и ENLEO представляют песню о вере в чудо и атмосферный клип на нее. Инициатором идеи стала певица Alena Omargalieva, которая пригласила своих коллег записать римейк ее прошлогодней песни "Святой Николай", сообщили Фокусу пиарщики артистов.

Звездные исполнители объединились, чтобы подарить праздничное настроение украинцам, а также напомнить, что новогодние чудеса действительно существуют.

"В такие непростые времена для Украины очень хочется, чтобы каждый почувствовал радость от новогодних праздников. Пусть наш "Святой Николай" подарит всем, кто послушает эту песню и посмотрит видео, хорошее настроение, положительные эмоции и веру в счастливое будущее. Я благодарна всем, кто присоединился к созданию маленького чуда, ведь вместе мы можем творить чудеса", — заявила Alena Omargalieva.

Известно, что саунд-продюсером римейка стал именитый Сергей Ранов, оригинальную версию "Святой Николай" создал ANDI VAX, саунд-мастер работы — Дмитрий Шнайдер.

В видео к песне артисты примерили уютные свитера и праздничные наряды, а также окунулись в новогоднюю атмосферу: вместе украсили елку, накрыли праздничный стол. В ожидании Святого Николая артисты вместе поют о заветных мечтах, даря всем вокруг сказочное настроение. Режиссером видеоработы стал Anton Proza.

Все вырученные средства с прослушивания песни "Святой Николай" на музыкальных платформах артисты передадут на помощь 9-летнему мальчику Дмитрию из Чернигова, у которого война забрала маму и дом.

Напомним, народные приметы на Святого Николая — чего точно нельзя делать 6 декабря.