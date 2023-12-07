Элизабет Херли с сыном Дамианом в парных образах отправились на прогулку (фото)

Известно, что звезда и ее наследник невероятно близки, последний даже выступает в роли фотографа для горячих фотографий мамы в Instagram.

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58-летняя английская актриса и модель Элизабет Херли вышла в свет со своим сыном в парных образах. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитость отправилась в город со своим наследником Дамианом, 21.

Элизабет была в черном с ног до головы в комплекте с комбинезоном и роскошным меховым пальто. 21-летний Дамиан также надел черное меховое пальто и темные джинсы в тон, а также добавил к образу большие солнцезащитные очки.

Известно, что Элизабет и Дамиан невероятно близки, последний даже выступает в роли фотографа для горячих фотографий мамы в Instagram.

Юноша пошел по стопам своей матери, став одним из самых популярных мужчин-моделей в Великобритании. Он подписал контракт с лондонским отделом IMG Models, который также представляет американских сестер Беллу и Джиджи Хадид, бразильскую супермодель Жизель Бюндхен и Кристи Бринкли.

Дамиан Герли

Помимо работы в индустрии моды, в прошлом месяце Дамиан отметил свой писательский и режиссерский дебюты будущей мистической драмой "Строго конфиденциально". Парень похвалил свою звездную маму за то, что она сдержала свое обещание сняться в его первом фильме.

Напомним, Дамиана Херли заметили на отдыхе с девушкой в Италии.

Также Фокус писал о появлении Элизабет Херли в компании сына на вечеринке.