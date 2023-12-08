Александр Волошин назвал Ефросинину "лицемеркой"

В интервью Маша Ефросинина пыталась надавить на Тринчер, однако попала под критику поклонников певицы

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Муж певицы Анны Тринчер Александр Волошин после выхода интервью его жены с Машей Ефросининой, назвал телеведущую лицемеркой. Слова Волошина разлетелись на страницах Тик-ток.

Причиной агрессивного поведения Александра Волошина в сторону Ефросининой стало то, что ведущая решила пристыдить его жену Анну Тринчер за дорогие подарки от мужа в то время, когда в Украине идет война.

В частности, Ефросинина сказала Тринчер, что они с мужем "как будто из космоса". В Украине продолжаются обстрелы, серены, война, а они на всю Украину показывают, что Волошин подарил Тринчер дорогую машину — Porsche.

Ефросинина отметила, что такая показушность слишком, поскольку есть люди, которым нечего есть, дети спят в подвалах, у воинов, которые остались без конечностей нет обезболивающих.

Конечно такая претензия не понравилась Волошину, поскольку, как утверждает блогер, с начала полномасштабной войны в Украине, они вместе с Тринчер неоднократно помогали военным и делают это на постоянной основе. А вот Маша Ефросинина лицемерный человек, который предъявляет претензии другим, а сама на интервью сидит в брендовых вещах и украшениях. В частности, Волошин отметил, что на руках у Ефросининой одет браслет Cartier, который стоит 7-8 тысяч долларов и колье от Frolova за 50 тысяч гривен.

Стоит отметить, что под видео, которое опубликовала у себя Ефросинина с Тринчер поклонник тоже закцентировали ведущей на том во что одета она.

"Маша очень привязано относится к Ане! Даже взгляд Маши очень высокомерный! Аня очень искренняя, молодая и на свой возраст многого достигла! А Маше надо спуститься с небес. Почему-то на интервью с Квитковой Маша была в восторге от кольца булгари, а тут осуждает все материальные покупки Ани".

"А вы Маша своей подруге задавали вопрос возможно too much?????!Концерт, торт, депутат".

"Ты покупаешь порш, а в больницах нет обезболивающего. Что? А на брусчатку есть. А Тринчер виновата, что лекарств нет. Так сними свое золото Мария и купи лекарства. Ну придурковатая.

"Маша а можно Вас спросить? В какой бюджет Вам обходится съемка вот этих программ? (деньги не малые), а сколько стоит ваш образ на программе (посчитайте все драгоценности что надеты на Вас). Давайте честно озвучьте цифру! Или Вы только упрекать других за подарки умеете? "Нет обезболивающего" упрекает человек другого сидя в тысячах $ . Была гораздо лучшего мнения о Вас".

"Действительно какое-то лицемерное видео как по мне — со стороны вопросов Маши... зачем Аня показала подарок авто... а в это время ведущая сидит вся в дорогущих украшениях... то что кто-то не транслирует подарков и сколько зарабатывает, не значит что он в военное время себе этого не позволяет..."

Напомним, "Развод — это маленькая смерть": Анна Тринчер о психологе, сексуальности и планах на будущее.