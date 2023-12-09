Ретроградный Меркурий с 13 декабря 2023 по 2 января 2024: что можно и нельзя делать
С 13 декабря 2023 по 2 января 2024 человечество ожидает ретроградный Меркурий, который разворачивается в знаке Козерога. Что можно и нельзя делать в этот период — рассказываем дальше.
Астролог Анжела Перл рассказала, что нам ожидать от Ретроградного Меркурия, а также что можно и нельзя делать в этот период.
За что отвечает Меркурий?
Меркурий — планета, которая связана с такими сферами жизни, как: документы, купле-продажа, деловая активность, обучение, путешествия. С 13 декабря 2023 по 2 января 2024 Меркурий в Козероге будет отсеивать все лишнее, что препятствует нормальной интеллектуальной работоспособности. Знак Козерога будет так взаимодействовать с Меркурием, что захочется задуматься о главных целях в жизни и способах их достижения. А уже с 23 декабря Меркурий будет двигаться ретроградно по знаку Стрельца, который связан с расширением мировоззрения, философией, высшим образованием, изучением иностранных языков, преподаванием. В этот период новые знания будут усваиваться непросто, но зато хорошо дастся повторение ранее выученного материала.
Что случается в период Ретроградного Меркурия?
Обычно в этот период случаются: задержки в транспорте, задержки в учениях, путаница в цифрах и времени, путаница в документах, неполадки с техникой, недоразумения, рассеянность, конфликтные ситуации, могут вернуться люди из прошлого, активизируются мошенники.
Что можно делать во время Ретроградного Меркурия?
Астрологи акцентируют на делах, которыми можно и даже нужно заняться в этот период:
- завершать дела;
- встречаться со старыми знакомыми или друзьями;
- заняться очисткой организма;
- начинать заниматься спортом;
- навести порядок в вещах, доме, гаджетах;
- делать ремонт;
- медитировать.
Что нельзя делать в период Ретроградного Меркурия?
- выполнять рискованные финансовые операции;
- заниматься вложениями и инвестициями;
- заключать сделки;
- отправляться в далекие путешествия;
- давать деньги взаймы;
- совершать крупные покупки;
- делать плановые операции;
- подписывать документы.
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