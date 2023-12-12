Жена Бориса Джонсона поделилась кадрами со дня рождения дочери (фото, видео)

Родители устроили девочке тематическую вечеринку в стиле свинки Пеппы.

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его жена Кэрри устроили тематическую вечеринку по случаю дня рождения их дочери Роми, которой исполнилось два года. Фотографии и видео миссис Джонсон опубликовала на своей странице в Instagram.

Родители устроили для малышки праздник со Свинкой Пеппой. Девочка была одета в красивое розовое платье с волшебными крыльями и выглядела очень счастливой на вечеринке Пеппы, с арками из воздушных шаров цвета радуги, площадкой для шариков, надувным замком, мягким бассейном, с детскими аниматорами и сказочным праздничным тортом, украшенном героиней мультфильма.

Кроме того, дети, которых Джонсоны пригласили к Роми на праздник, смогли потанцевать и поиграть с ростовой куклой в костюме Пеппы.

"Нам было так весело на вечеринке по случаю второго дня рождения нашей маленькой девочки. Огромное спасибо невероятным женщинам, которые помогли сделать его таким блестящим и подарили Роми самый волшебный день. Спасибо @blooms_and_balloons_events за самые красивые воздушные шары и показ Пеппы. Это выглядело потрясающе! Спасибо @luxurysoftplaycompany за мягкую игру и надувной замок мечты. Это был просто детский рай. Спасибо @littlepartymonkeys_ за нашего особенного гостя, нашего талисмана поросенка. Я никогда не забуду лицо моей дочери, когда она увидела, как "Пеппа" вышла из-за угла! И @actionamanda, просто лучшему детскому аниматору и хайп-женщине! Она знает, как заставить всех танцевать! После этого мне нужно лечь! Полностью разбиты, но у нас есть очень, очень счастливые дети. Остались правильные воспоминания", – написала Кэрри в благодарственном посте.

Всего у Кэрри и Бориса – трое детей. Кроме Роми, они воспитывают трехлетнего Улифреда, который невероятно похож на своего отца, и малыша Фрэнки. Последний ребенок пары появился на свет 5 июля 2023 года, но уже несколько раз успел отдохнуть с родителями, братом и сестрой на курортах.

Ранее Фокус писал, что Кэрри уволила няню своего сына.