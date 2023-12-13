Адам Драйвер во второй раз стал отцом: известен пол малыша

Первенец актера родился в 2016 году, однако публике об этом сообщили аж через два года.

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40-летний американский актер Адам Драйвер во второй раз стал отцом. Об этом пишет Page Six.

Звезда фильма "Феррари" и его жена Джоан Такер, 41, в 2023 году тайно родили девочку. Драйвер объявил о появлении второго ребенка во время генеральной репетиции "Saturday Night Live" перед тем, как он в четвертый раз выступит ведущим комедийного скетч-шоу.

Адам Драйвер Фото: Getty Images

"В прошлом году я попросил девочку, и я ее получил, и это изматывает", — признался Адам, пошутив, что теперь будет просить на праздники снотворное.

Такер и Драйвер поженились в 2013 году. Они всячески скрывают свою личную жизнь от внимания публики. В 2016 супруги впервые стали родителями: у них родился сын. Впрочем, об этом стало известно только через два года. Имя мальчика до сих пор не раскрыли.

Адам Драйвер и Джоан Такер Фото: Getty Images

Впервые слухи о второй беременности Джоан стали распространяться в феврале 2023 года. Тогда ее заметили с заметно округлившимся животом возле квартиры супругов в Нью-Йорке. Судя по всему, актриса родила ребенка еще весной, а известно об этом стало аж в конце года.

Напомним, Адам Драйвер сыграл главную роль в фильме об Энцо Феррари.

Также Фокус писал о появлении Адама Драйвера на Венецианском кинофестивале.