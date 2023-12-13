Netflix рассекретил, когда выйдет продолжение "Бриджертонов"

Долгожданное продолжение зрители смогут увидеть лишь весной 2024 года

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Netflix официально озвучил дату выхода на телеэкраны популярного американского телесериала "Бриджертоны" третий сезон.

Известно, что новый сезон будет разделен на две части. Первую часть покажут зрителям уже 16 мая 2024 года. Вторая часть сериала появится в прокате с 13 июня 2024 года.

Кроме того, что Netflix рассекретил дату выхода сериала, так еще и презентовал новый долгожданный тизер.

Стоит отметить, что "Бриджертоны" впервые был презентован зрителям в декабре 2020 года. Второй сезон вышел в свет в марте 2022 года. Однако еще в 2021 году разработчики сериала сообщили, что планируют показать зрителям еще два сезона сериала

Историческая драма романтика насколько понравилась поклонникам, что они с радостью приняли известие о продолжении.

Известно, что сюжетная линия сериала происходит в Лондоне в эпоху Регентства. Главные герои — по четверо братьев и сестер из семьи Бриджертонов.

Напомним, режиссер презентовал новый зрелищный трейлер "Дюны 2" — видео.