Бывшего мужа Ани Лорак заподозрили в романе с участницей "Холостяка"

Валерия Старчеус все чаще появляется на совместных фото с бизнесменом

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46-летний турецкий бизнесмен, бывший муж певицы Ани Лорак, Мурат Налкакиоглу, который, по слухам, недавно разошелся с новоиспеченной женой, закрутил роман с бывшей участницей "Холостяк-10" Валерией Старчеус, более известной под сценическим именем Laganza. Фото с девушкой часто начали появляться в блоге бизнесмена.

В частности, на последних фото парочка вместе появилась на благотворительном мероприятии, которое состоялось в Fairmont Grand Hotel.

На фотографии, которую опубликовала Laganza парочка мило позирует на камеру обнявшись друг с другом.

Экс-супруг певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу подогревает слухи о романе с украинской блогершей Фото: instagram.com/muratnalca

Пока официально пара не комментирует слухи об их отношениях, однако подписчики, которые пристально следят за Муратом еще со времен супружеской жизни с Ани Лорак, до сих пор в ожидании, когда бизнесмен признается, что разошелся со второй женой. Публику шокировали слухи, что бизнесмен спустя полгода после женитьбы с визажисткой Лилией Реус разорвал отношения. Парочка зачистила социальные сети от совместных фото и больше не появляется вместе на публике. Неофициально известно, что они разводятся. Сами же супруги пока не подтвердили и не опровергли информацию. Однако судя по инстаграму Лилии и Мурата парочка таки разбежалась.

Стоит отметить, что после слухов Мурат активно показывает свою жизнь в окружении других женщин, среди которых блогер и певица Валерия Старчеус.

Стоит отметить, что это не первое появление парочки вместе. Еще неделю назад Мурат показывал, как отдыхает в компании Валерии. Они сфотографировались вместе в машине, а впоследствии Мурат показал фото, где он в объятиях Валерии, лежит у нее на груди.

Напомним, избранница Владимира Остапчука также раскритиковала Машу Ефросинину после конфликта с Тринчер.