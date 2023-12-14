Энистон в кожаных шортах появится на обложке известного журнала вместе с Уизерспун

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун уже несколько лет делят одну съемочную площадку.

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54-летняя американская актриса Дженнифер Энистон в компании 47-летней коллеги по съемочной площадке Риз Уизерспун попозировали для обложки журнала Variety. Снимки с фотосессии опубликовал у себя на странице фотограф Dan Doperalski.

Стоит отметить, что обе актрисы последние несколько лет вместе снимаются в американском сериале "Утреннее шоу", который выходит на экраны с 2019 года.

Для фотосессии Дженнифер, которая более известна ролью в сериале "Друзья" надела черные кожаные шортики поверх черных капроновых колготок. Дополнила все черным топом с глубоким декольте и черными туфлями.

Из украшений Энистон надела подвеску на шею, браслеты и кольца на руки.

Ее коллега по съемочной площадке Риз Уизерспун также выбрала образ тотал-блек. Риз надела черную классическую юбку ниже колена, классическую черную рубашку и подчеркнула все черными туфельками и колготками под цвет кожи.

Обе актрисы имели легкий макияж и распущенные золотистые волосы.

Напомним, Дженнифер Энистон рассказала об откровенной сцене секса в "Утреннем шоу".