Таролог рассказала, чего ждать украинцам в 2024 году

Таролог отметила, что общество будет в напряжении весь год.

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Таролог Анна Атаманова рассказала, что начало 2024 года в Украине будет финансово сложным. Об этом она заявила на канале "АстроЛюкс".

"В начале года страна будет решать вопросы финансового характера. Во второй половине года ситуация постепенно будет улучшаться, хотя постоянно будет много проблем и вопросов, которые будут беспокоить нашего президента. Но все равно должно быть все хорошо",- отметила Атаманова.

Относительно ситуации на фронте, таролог отметила, что в 2024 году будут резкие движения, неожиданные и маневренные с нашей стороны. Большинство информации для общества будут подавать завуалировано.

"Подаваться информация будет в одном виде, а на самом деле будет в другом",- отметила Атаманова.

Таролог убеждена, что только такими способами, мы сможем перейти к победе. Однако, стоит ли ждать победы в 2024 году, она не ответила.

"Будет очень сложно. Нужно будет проявить невероятные усилия и наш нереально сильный дух украинцев. Особенно наши военные будут удивлять изрядно весь мир",- заявила Атаманова.

Таролог также отметила, что 2024 год будет очень не простым для мира в целом.

"Снимутся маски со всех и каждая страна будет показывать на что способна. Свои силы будут показывать и проявлять, кто на что способен",- добавила Анна.

Она также отметила, что стоит ожидать неожиданной войны в других странах. В Европе, вероятнее всего, всего будет экономический кризис.

Таролог отметила и об изменении климатических условий во всем мире. Стоит ожидать сильных колебаний в температурах, также будут разного рода стихийные бедствия — наводнения, разрушения.

"Будет очень напряженный год, но интересный",- отметила Анна Атаманова.

Она также сказала несколько слов о возможности начала третьей мировой войны, которую когда-то прогнозировала Ванга.

По словам Анны Атамановой, фактически эта война уже идет и нацелена она на экономический кризис. Относительно конфликта США и Китая, еще все впереди.

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