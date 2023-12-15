Григорий Решетник впервые заговорил о разводе со своей женой Кристиной

Григорий и Кристина в браке уже 13 лет. Пара воспитывает троих общих детей.

Related video

40-летний телеведущий Григорий Решетник, более известный как лицо шоу "Холостяк" впервые за 13 лет супружеской жизни рассказал о мыслях о разводе. Об этом Григорий поговорил в новом интервью Славы Демина.

В частности, в разговоре, Слава Демин прямо спросил Григорию Решетник, обсуждали ли они когда-то вместе с женой вариант развода.

"Мы можем, когда ссоримся, сказать что-то на эмоциях, но я запрещаю себе, творческому человеку, дальше визуализировать. Пожалуй, наедине, каждый человек моделирует свою жизнь в разных ситуациях. Но сложно представить. Ты живешь в счастливой семье, с прекрасными детьми и ты перемещаясь в своей фантазии в другую реальность, ты же остаешься духовно здесь, в этом счастье",- сказал Решетник.

В свою очередь Слава Демин уточнил, допускает ли он, что может быть такое, что любовь в их семье пройдет. На что телеведущий ответил, что допускает.

"Конечно, мы взрослые люди. Растут дети. Кристина Дмитриевна, как я говорю, скажет мне допобачення-телевидение",- улыбаясь сказал телеведущий.

0:57:50 — обсуждают ли развод?

Однако со своей стороны Григорий убежден, что он никогда не покинет свою жену, ведь считает ее идеалом.

"Я ей говорил, и всегда говорю, Бог, когда распределял качества для женщины, то он ориентировался на качества моей жены. Это не пафосные слова. Я не найду лучших. Не ищу. И вообще, я не готов перечеркнуть ради... опять таки не зарекаюсь. Если жена скажет, любишь, надо похныкать",- отшутился Решетник.

Отметим, что телеведущий женат на Кристине Решетник с 2010 года. Пара познакомилась на съемочной площадке и между ними возникли чувства. Уже впоследствии у них родилось трое сыновей — Иван, Дмитрий и Александр.

Напомним, Наталья Денисенко очаровала сеть редким фото с мужем, который приехал с фронта.