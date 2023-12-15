Жена Григория Решетника рассказала, сколько денег они тратят в месяц

Пара уже более 13 лет вместе и сейчас воспитывает троих детей.

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34-летняя жена телеведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника Кристина рассказала, что в месяц на проживание семья тратит около 5 тысяч долларов (это около 180 тысяч гривен). Об этом она рассказала в новом выпуске интервью Славы Демина.

В частности, в вопросе Слава Демин поинтересовался, сколько многодетная семья Решетников тратит в месяц на пятерых членов в семье.

На что Кристина ответила: "Я честно говоря не вела точный подсчет. Это можно посчитать все, обучение, все кружки на детей, арендованная квартира на данный момент, автомобиль.... Не знаю на самом деле".

В свою очередь Демин решил уточнить, хватает ли семье 5 тысяч долларов или эта сумма больше.

"Я думаю вокруг этой суммы",- отметила Кристина.

1:14:30 — сколько тратят в месяц

В разговоре Слава Демин также заявил, что проанализировал страницу Кристины и ориентировочно смог подсчитать ее заработок, который ей приносит блог. По его словам, ориентировочно, речь идет о сумме 2-3 тысячи долларов в месяц (от 700 до 110 тысяч гривен в месяц).

Кроме этого, ведущий рассекретил, сколько обходится обучение сыновей Решетников в частной школе.

По его словам, речь идет о 20 тысячах гривен за одного ребенка. Также он предположил, что в целом на обучение детей пара тратит в месяц около 2 тысяч долларов. Поскольку, самый младший сын пары также ходит в частный садик.

Отметим, что супруги Решетник в браке уже 13 лет. Совместно Григорий и Кристина воспитывают троих сыновей — Ивана, Дмитрия и Александра.

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