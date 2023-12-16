Время готовиться к праздникам: календарь красоты на конец декабря 2023 года

Лунный календарь расскажет про точные благоприятные даты для похода в салон красоты, чтобы эффект от процедуры порадовал.

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В новогодние праздники важно выглядеть на все сто. Лунный календарь является главным помощником в выборе дат для посещения салона красоты, ведь результат наших перевоплощений будет нас радовать, если было удачно подобрано лунное время. Астролог Анжела Перл рассказала, когда лучше делать процедуры красоты во второй половине декабре 2023 года.

Лунный календарь красоты на вторую половину декабря 2023 года:

Стрижки и окрашивания волос: 23, 25, 26, 30 декабря

Маникюр и педикюр: 23, 25, 26 декабря

Похудение: 16-26 декабря

Эпиляция и депиляция: 24, 26, 31 декабря

Массаж и процедуры от целлюлита: 18, 25 декабря

Хирургические операции: 16-26 декабря

Лечение зубов: 16-26 декабря

Астрологи подчеркивают, что в период молодой Луны (до 26 декабря) важно позаботиться о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны. Также астрологи говорят, что полная Луна (27 декабря) влияет на качество сна — не переутомляйтесь и не переедайте в этот день.

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