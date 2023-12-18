Старшая дочь Оли Поляковой часто становится жертвой хейтеров, которые травят девушку за ее внешность.

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В сети подписчики раскритиковали фигуру 18-летней дочери певицы Оли Поляковой Маши. Это произошло под новым видеороликом блогера и актера сериала "Киев днем и ночью" Олега Машуковского.

В частности, на видео блогер Машуковский, Оля Полякова и ее дочь Маша танцуют под песню Dj Jazz. В это время Олег одет в широкие черные штаны, белую футболку и черный бантик сверху. Оля Полякова для ролика надела черный кожаный комбинезон, а вот ее дочь Маша — бордовое кожаное платье ниже колена, которое выразительно обтянуло ее талию.

Однако, как всегда, подписчики набросились критиковать внешность 18-летней девушки, которые считают внешность девушки не совершенной

Подписчики, которые раскритиковали внешность Маши Поляковой

Дочь Оли Поляковой захейтили за ее внешность Дочь Оли Поляковой захейтили за ее внешность

"Когда мама выглядит круче дочери". "Почему бы девушке просто не заниматься спортом". "Фу фу фу Маша толстая и отвратительная посмотрите на ее живот, просто позор". "Зачем покупать обтягивающие вещи, если ты не в форме?" "Омм, Полякова скоро станет бабушкой, поздравляю". "Зачем девушку с такой фигурой , одевать как докторскую колбасу в латекс?"

Подписчики, которые поддержали дочь Оли Поялковой

Подписчики встали на защиту дочери Оли Поляковой Подписчики встали на защиту дочери Оли Поляковой Подписчики встали на защиту дочери Оли Поляковой

Естественно нашлась и другая часть аудитории, которая встала на защиту внешности Маши Поляковой. "К сожалению, Украине очень далеко до европейской толерантности. Никого не должно волновать чужое тело". "Жесть, вроде взрослые люди в комментариях, но поливать грязью ребенка, это дно". "Прибила бы тех людей которые критикуют фигуру Маши, это так тупо, такое ощущение что она не человек... Все прекрасны по своему, и она тоже очень очень очень красивая".

"Если, как некоторые пишут Маша толстая...мне интересно, что же тогда нормальная. Типа стадия анорексии??? Настольные люди обиженные жизнью ,что заходят чтобы обыграть человека и хоть чуточку за счет его поднять самооценку.... Фе одним словом... А Маша красивая, фигура замечательная".

Стоит отметить, что дочь Оли Поляковой часто попадает под хейт поклонников, ее внешность часто сравнивают со звездной мамой. Преимущественно критика касается якобы лишних килограммов девушки. Мол, мама Марии, Оля выглядит стройнее в свой возраст чем 18-летняя дочь.

Напомним, Оля Полякова рассказала о взрослых женщинах, которые хейтят ее 16-летнюю дочь.