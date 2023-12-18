Креативный директор Dior взялась за реставрацию театра в Риме

Дизайнер хочет сделать памятній подарок своему родному городу.

Related video

Креативный директор женских коллекций Dior Мария Грация Кьюри решила реализовать очень необычный проект, связанный не с модой. Как сообщает WWD, она занялась реставрацией исторического театра Teatro Della Cometa, расположенного в ее родном городе Риме.

Важно

Dior воссоздали для Натали Портман кутюрный силуэт Junon 1949 года

По информации ресурса, театр закрылся во время пандемии коронавируса, а после ее завершения так и не смог вернуться к прежней работе. Помещение на 250 мест в форме подковы Кьюри купила, чтобы отремонтировать его и вернуть городу. По ее мнению, это – лучшая инвестиция и подарок родине.

"Я хочу отремонтировать этот маленький театр, потому что он является важной частью Рима. Я надеюсь, что в следующем году он будет закончен. У него прекрасная история, и есть также связь с Нью-Йорком", — заявила Кьюри.

Дизайнер посетовала, что в городе, богатом историческими памятниками, места для выступлений могут остаться незамеченными туристами, а также местными жителями. Кьюри считает, что в потоковых сервисах сейчас доступно слишком много развлекательного контента. Также Кьюри отметила сложность ремонта из-за строгих ограничений для всех зданий в Риме.

"Я не ожидала, что он (ремонт) будет таким интенсивным. Потому что отремонтировать театр – это очень сложно, особенно в Риме, потому что у нас очень строгие ограничения для всех зданий. Сложность сумасшедшая, но я очень довольна", – отметила Кьюри.

Ранее Фокус писал, что модный дом Dior открестился от контракта с Меган Маркл.