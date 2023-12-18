Крутые повороты судьбы в год Дракона: у кого из знаков Зодиака поменяется жизнь в 2024 году

Астрологи назвали три знака Зодиака, для которых предстоящий 2024 Зеленого Дракона год станет периодом перемен и новых возможностей.

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Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака предстоящий год Дракона принесет новые возможности, которые могут кардинально изменить направление жизни.

Телец

Для Тельцов 2024 год может стать временем глубоких изменений в сфере личной и духовной трансформации. Возможны перемены в убеждениях, стиле жизни и понимании собственной сущности. Этот период благоприятен для самоанализа и поиска нового смысла в жизни.

Козерог

Козерогам в год Дракона стоит ожидать кардинальных перемен в личных отношениях в 2024 году. Возможно, вы встретите важного человека, завершите старые отношения или переосмыслите свои ценности в партнерстве. Важно быть открытым к новым формам любви и общения.

Рыбы

Для Рыб год Дракона может принести кардинальные изменения в сфере семьи и домашней жизни. Возможно, вы примете важное семейное решение, такое как переезд, расширение семьи или изменение в отношениях с родственниками. Будьте готовы к новым вызовам в области дома и семьи, а также к возможности укрепить свои корни.

Также Фокус писал про три знака Зодиака, которым повезет на работе в 2024 году.