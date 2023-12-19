Дженнифер Лопес спела на вечеринке в блестящем платье (видео)

Жена Бена Аффлека исполнила самые известные рождественские хиты.

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54-летняя американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек, 51, устроили звездную вечеринку для своих друзей. Об этом пишет Page Six.

Артистка сверкала в зеленом платье без бретелек, распевая "Это самая прекрасная пора года", "Jingle Bells" и другие рождественские хиты.

"Все, пойте", — поощряла Джей Ло своих гостей.

Дженнифер Лопес

Хотя Бен Аффлек не появился на видео, People сообщили, что он и его жена были в "хорошем настроении" на выходных.

"Они устроили действительно веселую вечеринку", — сообщил источник, утверждая, что Марго Робби, Майкл Б. Джордан, Кейси Аффлек и Лили Рэйб были одними из многих знаменитостей, которые присутствовали на мероприятии.

"Дети все там танцевали и прекрасно проводили время", — сказал инсайдер, отметив, что 18-летняя дочь Аффлека Вайолет и 15-летние близнецы Лопес, Эмма и Максимилиан, "особенно" увлекались музыкой.

Дженнифер Лопес

Сообщается, что двое других детей актера — 14-летняя Серафина и 11-летний Сэмюэль, которых он воспитывает с бывшей женой Дженнифер Гарнер — также присутствовали.

Вечеринка состоялась в доме супругов в Беверли-Хиллз.

Напомним, Бена Аффлека заметили с сыном от экс-возлюбленной.

Также Фокус писал о новогоднем декорировании роскошного поместья Джей Ло и Бена Аффлека.