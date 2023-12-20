Какую прическу сделать на Новый год: идеи, которые сделают вас звездой вечера

В преддверии новогодних праздников у каждой женщины всегда возникает ряд проблем — что надеть, какой макияж сделать, какую прическу, а что с ногтями?

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Конечно, к празднику каждая женщина мечтает быть готовой. Поэтому искать идеи для новогодних образов стоит заранее. Фокус подготовил специально для украинских женщин идеи, которые облегчат выбор прически на новогоднюю ночь.

На самом деле, прическа это уже не такая большая проблема, ведь ее можно сделать за считанные минуты, а выглядеть вы будете потрясающе.

Итак, беспроигрышный вариант на длинные волосы — конский хвост. Эта прическа уже длительное время на пике популярности, а главное для ее выполнения понадобятся считанные минуты.

Конский хвост Конский хвост Конский хвост Конский хвост Конский хвост

Конских хвост можно сделать с различными вариациями. Например, просто собрать все волосы в один хвост или на затылке, или на макушке. Также спокойно спереди лица можно оставить свободные пряди на висках, это придаст изысканности и легкости. Пряди также можно слегка подкрутить.

Кроме этого, спокойно можно из этих прядей заплести две косички и украсить кольцами, которые сейчас в тренде.

Конский хвост также спокойно можно совместить с другими прическами. Например, сверху заплести колоски, а остальные волосы подобрать в хвост.

Также спокойно можно добавить загадочности и изысканности обмотав конский хвост прядями волос вокруг резинки.

Локоны Локоны Локоны Локоны

Относительно коротких и средних волос. Беспроигрышным вариантом всегда были и есть локоны. Однако не стоит слишком делать завивки волос. Стильно и интересно будут выглядеть легкие локоны, которые по разному можно уложить. Спокойно можно имитировать образ Мерлин Монро, или же подчеркнуть свою личность интересными аксессуарами на волосах.

Чтобы добавить чего-то новенького, можно сделать интересный пробор, или уложить волосы на одну сторону, а другую украсить аксессуарами.

Еще один вариант на длинные волосы. Прическа из 90-х. Легкая пальмочка на макушке и полностью распущенные волосы сзади. Волосы спокойно можно подкрутить.

Также можно подобрать волосы у висков и собрать их у затылка, а остальные оставить свободными. Добавить интереса можно привлекательным аксессуаром.

Легкие волны по волосам

Не стоит забывать и об элегантной прическе голливудских звезд, которые оставляют волосы распущенными и делают выразительную полуволну по всей длине.

Напомним, в чем встречать Новый год 2024, чтобы привлечь успех и удачу, — советы от Андре Тана.