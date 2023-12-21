"Мисс Францию" Еву Жиль, чья стрижка вызвала дебаты, стала героиней в родной деревне

Ева Жиль оказалась в центре скандала из-за короткой стрижки пикси.

Related video

Новая "Мисс Франция", 20-летняя Ева Жиль, была встречена в родной деревне неподалеку от Дюнкерка, как героиня. Очаровательная королева красоты неожиданно оказалась в центре скандала из-за своей модной короткой стрижки пикси. Ева Жиль — первая в истории победительница конкурса "Мисс Франция" с короткими волосами. Теперь она отправится на конкурс "Мисс Вселенная". Об этом пишет Daily Mail.

Коронованная в субботу как первая в истории "Мисс Франция" с короткой стрижкой, Ева Жиль триумфально вернулась в свою родную деревню Кведипр на севере Франции.

"Мисс Франция" - Ева Жиль Фото: Getty Images

Вернувшись в среду в деревню недалеко от Дюнкерка, Жиль ехала на кузове кабриолета, а на улице ее приветствовали толпы людей. Королева красоты была в блестящем платье и пушистом бежевом меховом пальто.

По данным французской газеты Le Monde, Жиль, которая была действующей мисс Нор-Па-де-Кале, выделялась своей игривой стрижкой пикси среди прочих конкурсанток.

Студентка пообещала "защищать ценности сильных женщин" на пресс-конференции, последовавшей за ее коронацией. "У всех нас есть свои недостатки. Каждая женщина уникальна, мы все уникальны", — добавила она.

Ева Жиль обошла на конкурсе прочих девушек и стала 94-й "Мисс Франция" перед почти 8 миллионами зрителей французского телевидения.

"Мисс Франция" - Ева Жиль Фото: Getty Images

И стала героиней своего региона. На приветственных табличках, которые держали в толпе, было написано: "Ева, ты такая красивая, ты мой кумир".

Напомним, победа Евы Жиль неожиданно стала причиной грандиозного скандала. Ее критиковали за короткую стрижку, ведь обычно конкурсантки предпочитают классические укладки с длинными волосами.

Также критиковали членов жюри, которые отдали ей победу. Еву Жиль обсуждали и из-за ее стройной спортивной фигуры и в целом мальчишеского имиджа. Комментаторы в соцсетях писали, что королева красоты должна быть с более женственными формами. Скандал разгорелся настолько бурный, что заявления в защиту Евы сделали даже политики.

Примечательно, но Ева Жиль даже не хотела посылать заявку на конкурс красоты. Ее убедил дедушка.