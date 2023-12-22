Зимнее солнцестояние 22 декабря. Что можно и чего нельзя делать в этот день

Сегодня — самый короткий день в году, далее в северном полушарии начинает увеличиваться световой день.

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Астролог Альбина Пономаренко рассказала, что такое зимнее солнцестояние, от чего зависит его дата, а также что можно и нельзя делать в этот день.

Что такое зимнее солнцестояние?

Это астрономическое явление, при котором Солнце достигает своего наивысшего или наинизшего положения на небесной сфере в течение года. Существует два основных типа солнцестояний: летнее и зимнее. Летнее солнцестояние происходит, когда Солнце достигает самого северного положения относительно экватора, обычно в середине июня, маркируя начало лета на северном полушарии. Зимнее солнцестояние, напротив, наступает, когда Солнце достигает самого южного положения относительно экватора, обычно в конце декабря, и обозначает начало зимы на северном полушарии. Эти явления происходят из-за наклона Земли относительно своей орбиты вокруг Солнца.

От чего зависит дата зимнего солнцестояния?

В 2023 году зимнее солнцестояние припадает на 22 декабря, так как следующий год — високосный, но в другие годы оно чаще приходиться на 21 декабря, также бывает и 23 декабря. Дата варьироваться в пределах нескольких дней из-за сложной орбиты Земли вокруг Солнца и различий в длине года. Год по григорианскому календарю не точно равен 365 дням, и для учета этой дополнительной части дня в календарь вводятся високосные года. Точное время солнцестояния зависит от многих факторов, включая пути Земли и Солнца вокруг их орбит, а также воздействие гравитации других тел в Солнечной системе.

Что зимнее солнцестояние означает в эзотерике?

С эзотерической точки зрения зимнее солнцестояние часто рассматривается как период глубокого внутреннего переосмысления, трансформации и восхода. Многие эзотерические и духовные традиции видят в этом времени символическое воскрешение света и нового начала. В период зимнего солнцестояния ночи самые длинные, а свет Солнца начинает преодолевать тьму, что символизирует преодоление темных аспектов и наступление света, как духовного просветления.

Многие культуры и религиозные традиции связывают зимнее солнцестояние с праздниками и обрядами, например, с Рождеством в христианстве. В эзотерическом контексте это может также рассматриваться как период внутреннего возрождения и духовного роста, когда человек обращается к своему внутреннему свету и мудрости.

Что можно делать в день зимнего солнцестояния

загадывать желания и планировать будущее;

делать генеральную уборку, выносить мусор, чистить свое пространство;

приступать к чему-то новому;

жечь свечи, как это делали наши предки – считается, что этот жар помогает солнцу вернуться в наш мир. Также можно обойти дом с зажженной свечой с шалфеем – это отгонит злые силы.

Чего нельзя делать в день зимнего солнцестояния

проводить день в компании незнакомцев, иначе весь следующий год можно так и не найти свою любовь, или настоящих друзей и так и остаться в одиночестве;

одалживать деньги;

оставлять важные дела незаконченными, и стоит обязательно рассчитаться со старыми долгами;

ссориться с родными и близкими. Иначе конфликты, начатые в день зимнего солнцестояния, растянуться на десятилетия.

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