Звонок от школьной медсестры заставил Брэдли Купера срочно покинуть пресс-конференцию

Что случилось с дочерью, Купер не объяснил.

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48-летний американский актер и режиссер Брэдли Купер вынужден был срочно прервать свою пресс-конференцию на премьере фильма "Маэстро" в Нью-Йорке, когда ему позвонила медсестра школы, где учится его шестилетняя дочь Лея, пишет Daily Mail.

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Это произошло примерно через 20 минут после начала общения актера, сыгравшего в картине композитора и дирижера Леонарда Бернштейна и ставшего ее режиссером, с журналистами. Он взглянул в свой телефон и попросил у присутствующих разрешения выйти, чтобы перезвонить медсестре, которая только что позвонила ему.

Когда он вернулся в зал, то объяснил:

"Мне нужно пойти в школу, чтобы сделать с Леей что-то, что нужно… Мне нужно применить что-то, чего они не разрешают…. Мне нужно это сделать, так что это примерно 10 минут ходьбы".

Что именно случилось с девочкой, Купер никак не комментировал.

Совсем недавно Леа дебютировала на красной дорожке вместе со своим знаменитым отцом. Девочка, которая является дочерью супермодели Ирины Шейк, была неотразима в платье Dolce & Gabbana с леопардовым принтом в сочетании с блестящими золотыми балетками. Она откинула назад свои светлые волосы, зачесала челку набок и даже сделала красный маникюр для своего особенного вечера. Образ Леи дополняла квадратная красная сумочка.

Леа не просто сопровождала отца на премьеру его картины. Она тоже сыграла в ленте, изобразив на экране детскую версию персонажа Майи Хоук Джейми Бернштейн.

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