Мастер маникюра показала новый тренд покрытия ногтей для мужчин (видео)

Мастер считает, что в декоре мужских ногтей нет ничего предосудительного, и предлагает ломать шаблоны.

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Использование в маникюре стразов и камней – давно известная практика, которая имеет очень много поклонников. Однако нейл-мастер Анушка Скарлет Анастасия, соучредитель Nuka Nails в Западном Лондоне, решила, что одних камней недостаточно, и стала использовать в декоре ногтей цепочки из серебра и золота. Подобную услугу она предлагает не только женщинам, но и мужчинам. Как делает покрытие клиентам мужского пола, Анушка показала в Instagram. Сейчас она продвигает новый тренд под названием "Мужской маникюр с цепочками". Это вид нейл-арта, в котором вокруг хорошо ухоженного ногтя надевается серебряная ювелирная цепочка.

Используя модель-мужчину для демонстрации, Анушка сказала, что она "одержима" этим видом маникюра, и призвала больше мужчин присоединиться к новой тенденции, поскольку она придает "серьезную маскулинную (мужскую) энергию".

"Я искренне думаю, что это, пожалуй, самый элитный мужской маникюр, который я когда-либо делала. Поэтому изначально меня вдохновил гриль, простота окна. Как только я получила в свои руки эту массивную серебряную цепочку от украшений Pup Up, я поняла, что мне нужно делать. Представляю вам мужской маникюр Chained Windows", – заявила мастер.

В клипе пошагово описан процесс создания маникюра от начала до конца. Сначала пользователи видят ухоженный и подстриженный ноготь, покрытый толстым слоем блестящего "суперчистого" прозрачного лака. Затем Анушка наносит по краям ногтевого ложа нечто похожее на прозрачный клей для ногтей, а когда он закрепился, мастер прикрепила ряд тонких серебряных украшений-цепочек по контуру ногтя. Все это она делала медленно, чтобы убедиться, что цепочка приклеилась, как надо.

Описывая свой метод более подробно, она продолжила:

"Два эффектных металлических ногтя поверх сверхчистой прозрачной основы, смешанной с матовым и глянцевым покрытием. Честно говоря, я одержима. Я за то, чтобы парни делали маникюр. Я уже много лет говорю, что нейл-арт предназначен не только для женщин. Почему это должно быть так? И, честно говоря, я чувствую, что этот дизайн может изменить мнение некоторых. Он настолько отличается от классического, возможно, более женственного нейл-арта, который мы все знаем. Лично я считаю, что в этом есть серьезная энергетика. Для меня это похоже на украшения, только для ногтей. То же самое, что парни надевают кольца, ожерелья, пирсинг – что в этом особенного? Просто мы еще не привыкли к тому, что парни делают маникюр? Я чувствую, что нам нужно изменить это и нормализовать".

Видео собрало сотни тысяч просмотров и тысячи комментариев, причем не всегда положительных.

"Пожалуйста, прекратите поощрять мужчин быть более женственными. Вы все нас убиваете и даже не подозреваете об этом", "Мне нравится эта идея, она очень милая, но я не могу найти ее нормальной, скорее, это отталкивает мужчину от покраски или украшения своих ногтей". Но каждому свое. Просто на мой взгляд это выглядит странно для нормального гетеросексуала", "Покажи мне его ногти, спроси: "Тебе нравится мой новый дизайн?" Как и животные, все имеют свои различия и не пытаются быть похожими друг на друга. Так почему же теперь мы все должны делать одно и то же? Например, могут ли определенные вещи быть только для нас, девочек/женщин, или мы все в конечном итоге [будем] одинаковыми?", "Я не вижу в этом ничего мужского. Мужчинам не следует делать ничего из этого. Достаточно чистых рук и небольшого количества прозрачного лака. Во всем этом нет необходимости, потому что мужчины используют свои руки для работы, а не для того, чтобы выставлять напоказ", "Очень унисекс. Меня не волнует, что парни красят ногти, это все самовыражение", – пишут в комментариях после просмотра.

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