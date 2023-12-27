Норт Уэст примерила куртку своего отца с Met Gala 2016

Дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян появилась на семейной рождественской вечеринке в винтажном наряде.

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10-летняя Норт Уэст, дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста, появилась на рождественской вечеринке в наряде своего отца. Девочка, которая часто копирует модные наряды своей матери, в этот раз примерила украшенную куртку Balmain своего отца Канье. Ранее он надевал ее на Met Gala в 2016 году. Ким тогда была в серебристом платье. Об этом пишет Daily Mail.

Норт Уэст доказала, что она копия своего отца Канье Уэста, когда она прибыла на рождественскую вечеринку Кардашьян-Дженнер в одном из его самых знаковых образов.

Ким Кардашьян с детьми

10-летняя девочка появилась на фотографиях, которыми во вторник поделилась ее мать Ким Кардашьян, в той же украшенной бисером и пайетками куртке Balmain, которую рэпер носил на Met Gala в 2016 году.

Ким Кардашьян и Канье Уэст на Met Gala в 2016 году Фото: Getty Images

46-летний Канье, как известно, посетил звездный вечер со своей тогдашней женой Ким, и был раскритикован за нарушение дресс-кода "черный галстук". От мужчины в этом случае требуется смокинг черного или темно-синего цвета, брюки в тон, белоснежная рубашка, кушак и черный галстук-бабочка с прямыми углами. К последнему еще одно обязательное требование – ни в коем случае не готовая бабочка, а завязывающаяся. Туфли обычно выбирают классические – оксфорды или дерби. Впрочем, с тех пор правила Met Gala поменялись и мужчины часто нарушают правила.

Отцовскую куртку Норт надела вместе с белой водолазкой, белыми брюками и серебристыми сандалиями.

Ким собрала всех своих четверых детей от Канье — восьмилетнего Сэйнта, пятилетнюю Чикаго и четырехлетнего Псалма, а также Норт — для фотографий перед стайкой рождественских елок.

Ким Кардашьян с детьми Фото: Instagram kimkardashian

Канье и его новая жена Бьянка Цензори отсутствовали на роскошной семейной вечеринке, состоявшейся в особняке основательницы бренда SKIMS стоимостью 60 миллионов долларов в Хидден-Хиллз.

Сейчас у рэпера сложный период. Его критикуют за образы его новой жены, считая, что он заставляет ее появляться на публике в полуголом виде.

Сама Ким подала на развод в феврале 2021 года после почти семи лет брака, но споры по поводу опеки затянули разбирательство. Ранее она призналась, что быть совместным родителем с Канье "очень сложно", но с тех пор они согласились на совместную опеку и "равный доступ" к своим четырем детям.

Что касается алиментов, ранее стало известно, что Ким получает 200 000 долларов в месяц.

Ким также сделала все возможное, чтобы оградить Норт, Сэйнт, Чикаго и Псалма от скандалов с их отцом — наиболее тревожными были его нападки на еврейскую общину.

Ранее в этом месяце Канье был в Лас-Вегасе на вечеринке по прослушиванию своего нового альбома Vultures, где он разразился речью, обвиняя евреев в различных социальных бедах и причисляя себя к одной компании с "Иисусом Христом и Гитлером".

В прошлом году Канье уволили Adidas, Gap и другие крупные компании после того, как он начал нападать на еврейскую общину, включая недавно удаленный пост в Instagram, в котором он угрожал устроить "смертельную аферу против евреев".

Напомним, ранее Фокус писал о главных скандалах 2023 года. И Канье Уэст оказался в списке.