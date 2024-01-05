Весам — сюрпризы, Ракам — испытания. Гороскоп для всех знаков Зодиака на январь 2024 года

Январь — месяц энергетического подъема и всплеска. Рассказываем, чего ожидать от первого месяца этого года всем знака Зодиака.

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Астролог Влад Росс рассказал, что ожидать каждому из знаков Зодиака в первый месяц этого года.

Овен

Если вы хотите что-то изменить в жизни — январь отлично для этого подходит. Венера у вас будет находиться в 9 доме, а это сулит поездки, путешествия. Также вас захватят новые задачи и рабочие проекты, вырастет доверие со стороны коллег. Благоприятные для вас даты — 3, 12, 17, 26, 27 января. В личной жизни также все будет удаваться. Обратите внимание на свое здоровье, особенно это касается посещения стоматолога.

Телец

На работе в январе будет все стабильно. Посвятите себя творчеству или интересным хобби. Благоприятные для вас даты — 4, 5, 15,19, 20, 28, 29 января. Сотрудничество с новыми партнерами принесет прибыль. Будьте осторожнее с подписанием важных документов. В отношения стоит внести нотку романтизма.

Близнецы

Январь для Близнецов — месяц романтики и приключений. Прислушивайтесь к своей интуиции. Благоприятные для вас даты — 3, 7, 8, 17, 18, 22 января. В сфере карьеры — проявляйте инициативу и позаботьтесь о новых профессиональных контактах. Также кто-то может попытаться вас обмануть на деньги в январе. В личной жизни вас ожидает спокойный и удачный месяц.

Рак

Январь для вас будет непростым месяцем. Ваша жизнь будет похожа на пинг-понг — придется отбиваться от ударов судьбы во всех сферах жизни. Благоприятные для вас даты — 5, 6, 9, 10, 20, 24 и 25 января. В профессиональной сфере не стоит ввязываться в рискованные проекты, есть вероятность прогореть. Не конфликтуйте со своим партнером. Ваше терпение и целеустремленность помогут преодолеть все трудности.

Лев

Активный отдых в январе — то, что вам нужно. Месяц будет непростым, но вы сможете привести в порядок свое тело и мысли. Доверьтесь своей творческой натуре и внутреннему голосу. Благоприятные для вас даты — 7, 8, 12, 22, 23 и 27 января. В карьере и финансах появятся новые возможности, но это уже во второй половине месяца. Ваши отношения с партером выйдут на новый виток развития, главное — искренность.

Дева

Январь для вас — отличное время, чтобы исполнить свои маленькие мечты. Тратьте деньги и позволяйте себе больше, чем обычно. Благоприятные для вас даты — 9, 10, 14, 15, 24 и 28 января. В карьере проекты принесут плоды ваших трудов, все будет идти на ура. Марс будет поддерживать вас в плане любви в январе, поэтому в личной жизни все будет складываться по-вашему.

Весы

В январе звезды приготовили для вас приятные сюрпризы. Открытость поможет избежать вам неприятностей — как на работе, так и дома. Благоприятные для вас даты — 3, 11, 12, 17, 26 и 27 января. В карьере для вас важна будет тема конкуренции, приготовитесь к отстаиванию своей позиции. Также стоит позаботиться о завтрашнем дне и отложить деньги. В личной жизни разрешатся какие-то проблемы.

Скорпион

Скорпионам не нужны будут помощники в этом месяце, пришло время использовать собственный опыт. Позвольте себе выделиться из общей массы и не бойтесь экспериментировать, особенно во внешнем виде. Благоприятные для вас даты — 5, 14, 15, 19, 20 и 29 января. На работе дел только прибавится в январе, но и доход тоже возрастет. В личной жизни вас ждут большие трансформации.

Стрелец

Январь обещает Стрельцам ближние и дальние поездки. Постарайтесь извлечь пользу от встреч с новыми людьми. Благоприятные для вас даты — 3, 4, 7, 8, 17, 22 и 31 января. В плане карьеры — может случиться конфликт на работе с начальством, поэтому будьте осторожнее. В сфере личной жизни — не стоит сопротивляться внезапно нахлынувшим эмоциям.

Козерог

В январе Козероги в основному будут ориентированы на карьеру. У вас будет очень удачный месяц, а особенно его окончание. Благоприятные для вас даты — 5, 9, 10, 19, 20, 24 и 25 января. Вами будут двигать амбиции и стремление достигать успеха, бизнес будет процветать. В личной жизни вами будет управлять разум, придется сделать непростой выбор — совмещать отношения и карьеру будет практически невозможно.

Водолей

Январь для вас станет временем откровений. Месяц будет непростым, лучше не начинать ничего нового. Также звезды советуют — прислушиваться к своим близким. Благоприятные для вас даты — 5, 9, 13, 22, 24 и 27 января. В плане карьеры следует действовать очень осторожно, обдуманно и без спешки. Включите режим экономии. Счастье в личной жизни лучше держать в тайне.

Рыбы

У Рыб будет довольно плодотворный месяц. Есть шанс получить выгодное рабочее предложение, не упустите его. Незапланированная покупка или поездка подарят вам радость. Многие проблемы разрешаться сами собой. Благоприятные для вас даты — 9, 10, 14, 19, 24 и 25 января. В плане карьеры используйте любую лазейку, чтобы совершить прорыв, звезды будут вам помогать. В личной жизни противопоказано бездействие, старайтесь разнообразить ваши отношения.

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