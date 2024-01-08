Король Чарльз дал начало новой традиции

Покойная Елизавета II проводила в Сандрингеме январь и начало февраля. Чарльз же сократил время своего пребывания там, отдав предпочтение Балморалу.

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75-летний король Чарльз III покинул Сандрингем, где проводил рождественские праздники, после посещения церкви Святой Марии Магдалины в одиночестве. Спустя всего несколько часов он прилетел в любимое поместье своей покойной матери в Шотландии – Балморал, сообщает The Telegraph.

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Члены королевской семьи часто приезжают в Балморал, чтобы немного отдохнуть, поскольку поместье служит домом для семьи во время их ежегодных летних каникул.

Ожидается, что король Чарльз и королева Камилла проведут следующие несколько недель в Биркхолле в поместье Балморал. Во время своего пребывания в Шотландии пара также посетит замок Мей, который является бывшим домом его покойной бабушки.

Поездка Чарльза в Балморал знаменует собой существенное отклонение от королевских традиций, поскольку его мать, покойная королева, обычно оставалась в Норфолке в течение января, чтобы отметить свое восхождение на престол и кончину ее отца, Георга VI, который умер в 1952 году от рака легких.

Биркхолл — любимая резиденция Чарльза, хранящая приятные воспоминания, в том числе о его предложении Камилле в 2005 году, а также об их медовом месяце.

В интервью Country Life Чарльз рассказал о своей любви к поместью и желании сохранить наследие сада.

"Это такое особенное место, особенно потому, что его создала моя бабушка. Это сад моего детства, и все, что я сделал, это немного его улучшил", — сказал монарх.

Чарльз также провел большую часть карантина из-за Covid-19 в Биркхолле, во время которого открыл новую больницу NHS Nightingale в Лондоне. На церемонии он присутствовал удаленно, по видеосвязи.

Монарх унаследовал поместье площадью 53 000 акров от своей бабушки, когда она умерла в 2002 году, и часто проводит там лето с Камиллой.

Ранее Фокус писал, какую традицию нарушил новый король Великобритании.