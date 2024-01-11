Принца Гарри назвали "легендой авиации"

Мероприятие, учрежденное актером Джоном Траволтой, отмечает тех, кто нес значительный вклад в авиацию и аэрокосмическую промышленность. Не все пользователи соцсетей поняли, что в этом списке делает принц Гарри.

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Принц Гарри удостоится звания "Легенда авиации", получив его вместе с героем "Аполлона-11" Баззом Олдрином и Нилом Армстронгом на церемонии в Беверли-Хиллз, организованной Джоном Траволтой, сообщает Daily Mail. Мероприятие было учреждено в 2003 году в честь тех, кто внес значительный вклад в авиацию и аэрокосмическую промышленность.

Церемонию, которую Морган Фримен назвал "авиационным Оскаром", будет вести сам Джон Траволта.

Ведущим церемонии будет Джон Траволта

Предполагается, что работа герцога Сассекского по созданию Фонда "Игры непокоренных" также будет отмечена наградами. Пока неясно, прибудут ли на церемонию Гарри или его жена Меган Маркл.

То, что Гарри был включен в список предоставленны к награде, вызвало удивление в социальных сетях, а некоторые пользователи и вовсе не понимают, почему он был туда включен.

"Это шутка? Какие легендарные вещи он сделал? Я серьезно спрашиваю! Какого черта он сделал?", "Я с нетерпением жду, когда любой другой военный летчик в мире получит такую же награду за свои достижения в этой области", – недоумевают читатели.

Принц Гарри во время службы в армии совершил две командировки в Афганистан в качестве передового авиадиспетчера и пилота вертолета Apache, а также у него много учебных вылетов в Великобритании, США и Австралии. Он прослужил 10 лет и ушел в отставку в звании капитана.

Герцог Сассекский 10 лет прослужил в армии Фото: Getty

Гарри займет свое место среди других "легенд" авиации и аэрокосмической отрасли, включая Джеффа Безоса, Тома Круза, Харрисона Форда, Моргана Фримена, Илона Маска и саудовского принца Султана бен Салмана Аль Сауда.

Среди других деятелей аэрокосмической отрасли, которые будут отмечены, – пилот ВМС США Фред Джордж и бывший мировой рекордсмен скорости Стив Хинтон.

Веб-сайт мероприятия также похвалил герцога за его работу с благотворительными организациями и организациями, включая Travalyst, Sentebale, African Parks, WellChild и Invictus Games.

"Принц Гарри — ветеран гуманитарной деятельности, военный ветеран, защитник психического здоровья и защитник окружающей среды. Он посвятил свою жизнь продвижению дел, которыми он увлечен, и которые приводят к необратимым изменениям для людей и мест", – говорится в сообщении.

В начале прошлого года Гарри заявил, что военная карьера "спасла его" после трагической смерти его матери, принцессы Дианы, помогая ему "превратить свою боль в цель".

Его брат, Уильям, принц Уэльский, проходил обучение в ВВС Великобритании в качестве пилота поисково-спасательной службы в 2009 году, а затем с марта 2015 года стал пилотом санитарной авиации Восточной Англии на два года.

Ранее Фокус писал, что принца Гарри и Меган Маркл снова публично высмеяли в США.