Джулианна Мур и Билли Айлиш: худшие наряды Critics Choice Awards 2024

Многие звезды выбрали очень удачные, но ряд селебрити первой величины появились на красной дорожке в провальных образах. Даже у таких звезд, как Джулианна Мур, бывают промахи.

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В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград Critics Choice Awards, еще одна в череде мероприятий сезона наград. В то время как несколько звезд с громкими именами устроили модное шоу на красной дорожке, другие совершенно не попали в цель. Об этом пишет Daily Mail.

Пока Марго Робби, Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон и некоторые другие поразили модных критиков своими оригинальными и очень красивыми вечерними нарядами, некоторые селебрити промахнулись с выбором наряда.

Билли Айлиш

Билли Айлиш известна тем, что раздвигает границы моды, но в воскресный вечер она привлекла внимание по совершенно неправильным причинам в причудливом многослойном ансамбле, в котором было черное платье с корсетом, надетое поверх длинной белой рубашки с длинными рукавами.

Билли Айлиш

Она славится своей экстравагантностью, но ее образ строгой учительницы в очках уже стал надоедать модным критикам.

Джулианна Мур

Звездная актриса Джулианна Мур обычно выглядит безупречно, но в этот раз она выглядела очень странно, выбрав мятое фиолетовое платье без бретелек, которое выглядело так, как будто его достали из чемодана мятым и даже не погладили перед красной дорожкой.

Джулианна Мур Фото: Getty Images

Платье не спасла брошь на лифе и карманы, что, кстати, является отличным дополнением к вечерним нарядам.

Грета Гервиг

Режиссер "Барби" сделала ставку на выигрышное сочетание красного и белого. Свое платье она дополнила алыми туфлями и атласным клатчем. Но платье оказалось кошмарным и напоминало комплект мятого старого постельного белья.

Грета Гервиг и Дуа Липа

Грета совершенно в нем потерялась и, сколько не вертелась перед фотографами, но так и не смогла выбрать ракурс и позу, в котором бы выглядела привлекательно.

Аквафина

Платье Аквафины было похоже на что-то из фильма викторианской эпохи, или на то, что могло храниться в бабушкином сундуке несколько столетий. И выглядело на красной дорожке очень неуместно и старомодно.

Аквафина

Обычно от мероприятий такого рода ждут гламура и очаровательных и эффектных образов, но не всем селебрити удается оправдать ожидания.

Напомним, ранее Фокус писал о худших нарядах церемонии "Золотой глобус".