На премии "Эмми" заметили Зеленого гоблина (фото, видео)

Принцесса Поппи решила эпатировать публику, разбавив кутюрные и элегантные наряды гостей чем-то совершенно сумасшедшим. Ее попытки увенчались успехом, поскольку гостья в образе гоблина приковывала к себе взгляды присутствующих.

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Премия "Эмми", которая отгремела на выходных в Лос-Анджелесе, снова на слуху из-за необычной гостьи. Ее пользователи сети заметили не сразу, а спустя пару дней и рассматривая фото и видео с красной дорожки и зала, где проходила церемония. Речь идет о гостье в образе Зеленого гоблина, пишет Daily Mail.

Позже выяснилось, что это – не кто иной, как героиня 15 сезона шоу Drag Race Ру Пола по имени Принцесса Поппи. Трансвестит был выкрашен полностью в зеленый цвет, а лицевые протезы придали ему сходство с ведьмой. Особенно впечатляли большой подбородок, длинный кривой нос и большие уши.

Чтобы добавить немного элегантности этому эпатажному ансамблю, принцесса Поппи надела зеленое блестящее платье без бретелек и зелено-жемчужное ожерелье и серьги. В руках она держала квадратную сумочку, покрытую головами кукол в стиле панк и выпученными глазами, а на руках у нее красовались очень длинные ногти.

"Я хотела сделать полную противоположность тому, что от вас ожидают, когда вы идете на подобное мероприятие. Я хотела перевернуть все с ног на голову. В основном я хотела быть троллем-ведьмой. Я хотела быть настолько шокирующей, что вам просто нужно повернуться и посмотреть на меня — самым худшим из возможных способов", – объяснила выбор своего ансамбля участница дрэг-шоу.

На красной дорожке к ней присоединились коллеги по съемкам Саша Колби, Марсия Марсия Марсия, Люкс Нуар Лондон, Джакс, Салина ЭсТиттис, Аура Майари, Шугар и Спайс, Малайзия Бэбидолл Фокс, Робин Фиерс и Ирен Дюбуа.

Создатель Drag Race Ру Пол получил "Эмми" за лучшую конкурсную программу. Он также стал лучшим ведущим реалити-шоу или конкурсной программы на церемонии вручения премии "Эмми" в области творческих искусств. Таким образом с 2018 года шоу отмечено уже шестью аналогичными наградами, а Ру Пол 11 раз получал "Эмми".

Ру Пол – создатель драг-шоу Drag Race

"Королевские гонки Ру Пола" (англ. RuPaul’s Drag Race) – американское конкурсное реалити-шоу, созданное продакшн-компанией "World of Wonder" для Logo TV и, начиная с девятого сезона, для VH1. Шоу рассказывает о Ру Поле, находящемся в поисках "следующей дрэг-квин суперзвезды Америки". Ру Пол исполняет роль ведущего, наставника и главного судьи в этом шоу, где конкурсантам каждую неделю дают различные задания. В шоу работает судебная коллегия, в состав которой входит Ру Пол, Мишель Визаж, Росс Мэтьюс, Карсон Крессли и множество других приглашенных судей, которые оценивают прогресс конкурсантов на протяжении всего соревнования. Название шоу является игрой слов дрэг-квин и Дрэг-рейсинг.

Drag Race состоит из 15 сезонов

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