56-летняя Николь Кидман появилась в очень смелом платье на премьере "Экспатов" (фото)

Актриса не боится экспериментировать с откровенными платьями и не отвечает на критику злопыхателей. Она тщательно следит за фигурой и не упускает возможность ею похвастаться.

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Оскароносная австралийская актриса Николь Кидман ломает все стереотипы касательно возраста и демонстрирует не только потрясающее профессиональное мастерство, но и удивительно молодую внешность. Она не боится выходить в свет в смелых и дерзких нарядах. Очередной тому пример – появление кинодивы на премьере фильма "Экспаты" в Нью-Йорке, сообщает Just Jared.

Несмотря на довольно прохладную погоду, Николь приехала на премьеру в структурированном платье с воротником-хомутом на лифе и высоким разрезом на юбке. Ее спина была полностью обнажена, а лиф удерживали тонкие бретельки.

Неувядающая Николь Кидман Фото: Getty

Свой наряд актриса дополнила элегантными, но простыми серьгами с бриллиантами, соответствующим бриллиантовым браслетом, кольцом и часами. Образ завершали остроносые черные туфли-лодочки.

Волосы Николь оставила распущенными, а для макияжа выбрала палетку теней медного оттенка и розовую помаду.

В фильме "Экспаты" Николь играет Маргарет, обеспеченную американку, живущую, казалось бы, идиллической жизнью в Гонконге со своей семьей – пока не происходит немыслимая трагедия и ее сын не пропадает.

Премьера "Экспатов" состоится 26 января на Prime Video.

Сейчас Кидман продолжает сниматься в сериале "Последняя годовщина", продюсером которого является ее компания Blossom Films. После успеха фильмов "Большая маленькая ложь" и "Девять идеальных незнакомцев" Николь снова будет сотрудничать с другим кинопродюсером Пером Саари.

"Последняя годовщина" станет ее адаптацией романа Лианы Мориарти, опубликованного в 2006 году. В нем рассказывается интригующая история женщины, которая унаследовала дом на загадочном острове.

Ранее Фокус писал, что Николь Кидман до сих пор комплексует из-за своего высокого роста.