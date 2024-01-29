Овнам - рыбалка, Тельцам - шопинг. что подарить на День влюбленных 2024 всем знакам Зодиака

Знак зодиака человека может многое рассказать о своем носителе. Астрологи раскрыли, на что стоит обратить внимание перед праздниками.

Related video

Приближается праздник всех влюбленных, или День святого Валентина. Поэтому люди, которые находятся в отношениях, начинают размышлять об удачном подарке своей второй половинке. Украинские астрологи Анна и Алексей Сухановы рассказывают, как не ошибиться с этим, обращая внимание на Знак зодиака человека.

Для начала надо определить Восходящий знак партнера и Знак зодиака по Луне по астрологии Джйотиш.

Важно

Восточный гороскоп совместимости: кто ваша идеальная пара

Что подарить мужчине Овну?

Можно выбрать сертификат в спортивный магазин или в магазин охоты и рыбалки, абонемент в спортзал или на верховую езду, билет на футбольный матч, поход в горы, в общем активный отдых, что-то для спорта (одежда, тренажер).

Что подарить девушке Овну?

Сертификат на йогу, кулинарные курсы, курсы массажа, романтический пикник, поход в ресторан, билет на американские горки или парк аттракционов. Также можно вместе сходить на теннис. В частности, подойдет спортивная одежда и атрибутика.

Что подарить мужчине Тельцу?

Подойдет практичный подарок, связанный с уютом в доме. Например, поход в SPA-комплекс, бассейн или сауну. Также можно отправиться на пикник, однако важно позаботиться о вкусной еде в этот момент. В частности, Телец будет рад отправиться на такой отдых, где его никто не будет лишний раз беспокоить. Хорошим подарком также станут одежда, духи, подарочный сертификат.

Что подарить девушке Тельцу?

Представительницы этого знака зодиака будут рады отправиться на шопинг. Также вы можете вместе сходить на романтический ужин. Кроме этого, хорошим подарком станет стильная посуда или красивая пижама, косметика, ювелирное изделие. Сходите вместе в торговый центр или SPA.

Что подарить мужчине Близнецы?

Подойдет креативный подарок. Например, интересную книгу, новый гаджет. Можно сходить вместе в поход или театр. Кроме этого, можно презентовать возможность прыгнуть с парашютом или сходить на теннис. Подойдет также и настольная интеллектуальная игра.

Что подарить девушке Близнецы?

Можно написать стихотворение, в котором вы признаетесь своей любимой в чувствах. Также можно написать "я тебя люблю" на многих языках или подарить интересную книгу, гаджет или путешествие.

Фото: Getty

Что подарить мужчине Раку?

Сертификат в магазин охоты или рыбалки, набор инструментов, что-то из одежды, что-то в машину. Главное при этом — внимание, а не цена подарка. Поэтому можно испечь торт или связать шарф.

Что подарить девушке Раку?

Проявите внимание и заботу. Подарком девушке может стать поход в SPA или бассейн (все, что связано с водой), поход на массаж. Также можно презентовать красивую одежду, живые цветы.

Что подарить мужчине Льву?

Здесь важную роль играет цена и бренд. В целом представители этого Знака зодиака любят оригинальные и качественные подарки. Например, можно подарить хорошую книгу по саморазвитию, поход на семинар. Подойдет даже такой креативный подход: вырезать много сердечек, на которых написать, какой ваш партнер крутой. В частности, можно подарить мужской набор по уходу за волосами.

Что подарить девушке Льву?

Подойдет любая брендовая вещь или украшение из золота. Также можно обратить внимание на книги по саморазвитию, билет на концерт или семинар, одежду, аксессуары, сертификат на фотосессию, заказать портрет девушки.

Что подарить мужчине Деве?

Подойдет любой гаджет, часы, ежедневник, билет на семинар по бизнесу или саморазвитию, сертификат на сеанс в виртуальной реальности. В общем можно подумать о том, что ваш партнер сам себе никогда не купит из-за рациональности, и порадовать его этим.

Что подарить девушке Деве?

Главное для нее — материальная стабильность и защищенность. Подарком могут стать хорошая одежда, духи, гаджет, поход на концерт, семинар, книга, курс по изучению иностранных языков.

Что подарить мужчине Весы?

Хорошие духи, сертификат в магазин одежды, поход на концерт или в театр, гаджет. Также можно организовать романтическое и креативное свидание.

Что подарить девушке Весы?

Украшения, шопинг, фотосессию, поход на концерт или в театр. Также можно подарить живые цветы и в очередной раз признаться в чувствах, организовав свидание.

Что подарить мужчине Скорпиону?

Технику, что-то связанное со спортом, что-то в машину. Также можно презентовать билет на семинар по саморазвитию, уроки по стрельбе. В частности, Скорпион будет рад вкусному ужину.

Что подарить девушке Скорпиону?

Поход на семинар по психологии, занятия йогой, массаж. Можно подарить что-то, связанное с кулинарией.

Что подарить мужчине Стрельцу?

Книги об истории, праве, развитии. Можно отправиться с любимым на экскурсию, в путешествие.

Что подарить девушке Стрельцу?

Книги по психологии, сертификат на йогу. Можно обратить внимание на вещи, связанные со спортом или здоровым образом жизни. Также можно сходить в тир.

Что подарить мужчине Козерогу?

Часы, блокнот, красивую рамочку, запонки, разнообразные аксессуары. Обратите внимание на релакс-процедуры.

Что подарить девушке Козерогу?

Гаджеты, блокнотики, красивые и дорогие ручки, релакс-процедуры, шопинг.

Что подарить мужчине Водолею?

Гаджеты, энциклопедию, разные книги, что-то в машину. Можно вместе сходить в квест-комнату, куда-то поехать.

Что подарить девушке Водолею?

Гаджеты, поход на семинар по саморазвитию, книгу известного автора, поездку или романтическое путешествие.

Что подарить мужчине Рыбы?

Интересную книгу, вещи для похода, что-то из одежды, сертификат на развивающие семинары.

Что подарить девушке Рыбы?

Сборник романов, книгу по психологии, сертификат на различные семинары, что-то творческое и креативное. В частности, можно вместе сходить на какой-то мастер-класс.

Напомним, кому 2024 год принесет финансовый достаток.

Также Фокус писал о любовном гороскопе для всех знаков Зодиака на 2024 год.