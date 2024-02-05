Кинокритики разгромили "Аргайл": что не так с новым шпионским боевиком

Фильм, полный спецэффектов и шпионских трюков, не произвел должного впечатления на кинокритиков. Их не впечатлили даже баснословный бюджет картины и милый кот Клаудии Шиффер.

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Новый Шпионский боевик "Аргайл" режиссера Мэттью Вона, который в Украине вышел на экраны 1 февраля, уже раскритикован обозревателями, причем некоторые из них назвали его одним из "худших фильмов, когда-либо созданных". И это несмотря на солидный каст (Брайс Даллас Ховард, Дуа Липа, Генри Кавилл и Сэмюэл Л. Джексон) и колоссальный бюджет в $200 миллионов. Для понимания – его рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 36%.

Фильм, снятій Apple Original Films, снят по одноменной книге и рассказывает о писательнице-интроверте Элли Конвей (Ховард), которая втягивается в реальный мир шпионажа, когда сюжеты ее книг становятся слишком близкими к деятельности зловещий подпольный синдикат. Позже окажется, что она – тоже шпион, страдающий амнезией.

По словам Кэти Уолш из Tribune News Service, лента получилась провальной.

"Один из самых хаотично-глупых боевиков за всю историю, пытавший зрителей", — сказал о фильме Барри Херц из Globe and Mail.

"Его комическое прикосновение почти так же тяжеловесно, как и его пропитанное замедленным движением действие, скучно, и кажется, что оно в первую очередь создано для того, чтобы ответить на вопрос: "Сколько кинозвезд может потерять одно фиаско?" — спросил Ник Шагер из The Daily Beast.

"Талантливый актерский состав попал в бесконечную историю с фальшивым котом", — пошутил Мэтт Сингер из ScreenCrush.

""Аргайл" – плохой фильм. Очень, очень плохой фильм", – был краток Дэвид Фир из журнала Rolling Stone.

"Все это начинает напоминать один из тех очень дорогих и очень тщательно продуманных рекламных роликов псевдороскошного продукта, который вы не хотите покупать — например, духов или какой-нибудь машины", — считает Лесли Фельперин из Hollywood Reporter.

В свою очередь Карла Хэй из Culture Mix назвала фильм "бессвязным, раздутым беспорядком, наполненным глупыми поворотами сюжета, ужасными диалогами и бесполезным котом, который большую часть фильма выглядит фальшивым". Генри Кавилл не главная звезда. Аргайл — это, по большей части, Сэм Роквелл, играющий самодовольного, и Брайс Даллас Ховард, играющая испуганную".

Питер Брэдшоу из The Guardian катком прошелся по Ховард.

"С помощью какой-то ужасной режиссерской антиалхимии она добилась здесь ужасной главной роли писательницы-шпиона Элли Конвей, чьи произведения сверхъестественным образом отражают реальную жизнь. Она выглядит восковой, инертной и неудобной, как будто она носит контактные линзы из хрустального стекла, с вялым, расфокусированным качеством, которое большой поворот сценария не объясняет и не оправдывает", — написал он.

А вот Ричард Лоусон из Vanity Fair оценил игру Брайс:

"Ховард изо всех сил старается сохранить живость, но ей мешают скучные характеристики. Аргайл отчаянно старается быть энергичным, извилистым и хриплым, но в основном это кажется рутинной работой, утомительной работой через болезненные приколы и консервированную харизму".

Кадр из боевика "Аргайл" Фото: Скриншот

Дональд Кларк из Irish Times уверен, что режиссер очень сильно переборщил с компьютерной графикой:

"Это продолжается на полчаса дольше, чем позволит даже самый терпимый фанат Вона. И все еще Ховард настолько неудержимо обаятельна, что Аргайлу трудно устоять".

В фильме Кавилл играет главного агента Аргайла вместе с роковой женщиной Дуа Липой. Эта роль стала для певицы первым дебютом в главной роли.

Ранее Фокус писал, что Дуа Липа, Генри Кавилл и кот посетили премьеру шпионской комедии "Аргайл"