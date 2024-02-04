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Стиль жизни

Как выглядит френч на ногтях разной формы. Пять вариантов

Как выглядит френч на ногтях разной формы. Пять вариантов
Как выглядит френч на ногтях разной формы. Пять вариантов

Френч — это один из самых популярных дизайнов для ногтей, который может иметь разные виды в зависимости от формы ногтей и различные вариации. Это уникальный вариант маникюра, который актуален уже десятки лет как для ежедневной рутины, так и праздничных событий.

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Фокус подготовил подборку 5 идей френча и то, как выглядит этот вариант маникюра на разных формах ногтей.

Мастера маникюра — это специалисты, которые точно знают, что существует множество вариантов формы ногтей. Именно они те люди, которые видели и знают, как тот или иной вариант маникюра будет смотреться на ваших ручках. Но именно клиент выбирает, что именно он хочет.

Френч на квадратном ногте Fullscreen
Френч на квадратном ногте
Фото: https://www.instagram.com/p/C1PlcAWOp13/?igsh=bzQ4bGY1dWpna3g4&img_index=2

Квадратная форма ногтя — это самый простой вариант, который считается классикой. Эта форма полностью соответствует прямому перпендикулярному росту ногтя. С этой формой ногтевая пластина сохраняет прямые углы.

Френч на овальных ногтях Fullscreen
Френч на овальных ногтях
Фото: https://www.instagram.com/p/C1PlcAWOp13/?igsh=bzQ4bGY1dWpna3g4&img_index=2

Овальная форма. Она имеет округлую форму, которая создает благородный и хорошо ухоженный вид. Для достижения этой формы необходимо сглаживать углы и создавать округлую конечность.

Френч на аметистовой форме Fullscreen
Френч на аметистовой форме
Фото: https://www.instagram.com/p/C1PlcAWOp13/?igsh=bzQ4bGY1dWpna3g4&img_index=2

Аметистовая форма. Этот вариант формы ногтей имеет острые углы с округлой концовкой. Она выглядит невероятно стильно и модно. Чтобы получить эту форму, углы ногтей должны быть сделаны более острыми и дополнительно сглажены.

Френч на круглых ногтях Fullscreen
Френч на круглых ногтях
Фото: https://www.instagram.com/p/C1PlcAWOp13/?igsh=bzQ4bGY1dWpna3g4&img_index=2

Круглая форма. Этот вариант напоминает форму круга и идеально подходит для коротких ногтей. Эта форма создает натуральный вид, подчеркивая естественную красоту ногтей без лишних деталей.

Френч на стилеттовой форме Fullscreen
Френч на стилеттовой форме
Фото: https://www.instagram.com/p/C1PlcAWOp13/?igsh=bzQ4bGY1dWpna3g4&img_index=2

Стилетто форма также известная как "каблук" остро сужена и напоминает форму стилета. Эта смелая форма ногтей выглядит элегантно и стильно, но требует дополнительного ухода.

Варианты френча

Классический френч. В этом варианте кончики ногтевых пластин окрашиваются в белый цвет, а основная часть ногтя остается натуральной или покрывается светлым лаком.

Обратный френч. В этом варианте кончики ногтевых пластин окрашиваются в другой цвет или используются другие декоративные элементы, такие как блестки или узоры.

Френч с градиентом. Этот вариант включает плавный переход цветов от корня ногтя к его кончику. Градиент может быть однотонным или полосочным.

Френч "лунка": В этом стиле кончики ногтей окрашиваются в любой цвет, а округлая область у основания ногтя остается натуральной или покрывается другим лаком.

Контрастный френч. В этом варианте используются яркие цвета или контрастные комбинации, чтобы сделать френч невероятно выразительным.

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