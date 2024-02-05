Линдси Лохан удивила сеть редким фото с мужем

Линдсей Лохан после семи месяцев после родов показала нежное семейное фото с мужем в статусе отца и мамы. Актриса держит свою личную жизнь подальше от публичности, поэтому семейные фото для нее это редкость.

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37-летняя американская актриса Линдсей Лохан впервые после рождения ребенка показалась в объятиях своего мужа Бадера Шаммаса. Милое фото актриса опубликовала в своем Instagram.

На черно-белом снимке видно, как они сидят за деревянным обеденным столом. Линдси устроилась рядом со своим мужем, который обнимает ее за плечи. Актриса одета в полностью черный наряд с блестящими ботинками на высоком каблуке до колен. Муж Линдсей — в темные джинсы, черную футболку и рубашку в клетку и черные туфли.

Стоит отметить, что пара всегда была сдержанной в своих отношениях, держа как свою личную жизнь, так и своего ребенка как можно дальше от общества. Однако их чувства хорошо отображаются на редкой совместной фотографии, которую опубликовала актриса.

Лохан подписала романтическое фото просто красным сердечком, но это не помешало ее поклонникам отреагировать на него.

"Мои двое лучших друзей", — написал ее брат Дакота Лохан, "Самые красивые родители! Луай действительно выиграл родительскую лотерею с вами!!!", "Мне очень приятно видеть, как ты живешь своей лучшей жизнью, Линдсей! Я твой поклонник на протяжении многих лет и всегда буду поддерживать тебя с любовью и поддержкой! Пусть ты и твоя семья продолжаете быть счастливыми и здоровыми!"

Стоит отметить, что Линдсей и Бадер живут в Дубае, куда актриса переехала жить еще в 2014 году. Именно в этом месте пара и познакомилась. Здесь родился и их сын.

Пара тайно поженилась в неизвестном месте в апреле 2022 года. Уже больше чем через год, в июле 2023 года, оба впервые стали родителями. У них родился сын, которого назвали Луа.

Напомним, ранее Линдси Лохан показала фигуру через две недели после родов. Позже актриса показала, как похудела через полгода после родов.