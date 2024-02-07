Котопес существует! Что представляет собой удивительная порода собак, похожая на кошек

Хмонг – порода собак, которая выведена во Вьетнаме для помощи пастухам. Щенки хмонгов имеют невероятно милый вид и очень похожи на кошек.

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Недавно в Интеренете завирусились милые видео со щенками собаки породы хмонг. Многие пользователи сразу же обратили внимание на то, что они невероятно похожи на кошек, и даже пошутили, что котопес, гибрид кошки и собаки, существует наяву. Что же собой представляет эта порода собак, разбирался Фокус.

Кто такие хмонги?

Хмонг – это порода собак из Юго-Восточной Азии. Если быть более точными, то возникла она во Вьетнаме и, по слухам, их предками были волки. Представители народности хмонг из горных районов держат их в качестве сторожевых собак.

В стране они распространены не всюду, а только в провинциях Лаокай, Хагьянг и некоторых регионах северо-восточного Вьетнама. Животные являются национальным достоянием. Они не признаны МКФ из-за своей нераспространенности, но в самом Вьетнаме порода признана VKA (Вьетнамской кинологической ассоциацией).

Хмонги также являются постоянными участниками ежегодной национальной выставкой собак, проводимой Клубом коренных собак Вьетнама.

Примечательно, что среди вьетнамцев какого-то особого отношения к этой породе нет. Многие жители воспринимают хмонгов, как обычных дворняжек, а умиление вызывают именно щенки.

Физические характеристики

Обычно эти собаки имеют размер от среднего до большого и компактное телосложение. Шерсть у них короткая и густая, может быть черного, коричневого или белого окраса. В редких случаях собака коричневато-рыжего окраса очень ценится и стоит дорого. У некоторых щенков хмонгов на груди или лапах имеются белые отметины, которые подчеркивают их отличительный и привлекательный внешний вид. У них также очень характерное лицо: большие стоячие уши и миндалевидные глаза.

Народ хмонги изначально отрезал этим собакам хвосты и уши, потому что считал, что купирование ушей сделает их более свирепыми и внимательными во время охоты в глухом лесу.

В целом, хмонг — хорошая порода, которая любит проводить время со своими владельцами и семьей. Однако у него очень сильные инстинкты защитника, и эти животные никого не пустят на свою территорию. Поэтому для социализации собаки необходимо раннее и прилежное обучение.

Стоит отметить, что хмонги – умные и легко обучаемые, у них очень хорошая память. Они быстро учатся и очень послушны. Благодаря своей исключительной степени приспособляемости к дрессировке, собаки хмонг часто используются вьетнамской полицией в качестве ищеек и помощников пограничников.

Несмотря на то, что вьетнамцы называют эту собаку "кошкой-собакой", к кошкам хмонги относятся в целом враждебно. У собак, выведенных для охоты, такие характеристики нередки.

Сколько живет хмонг и какова его цена?

Вьетнамская собака хмонг обладает высокой выносливостью и силой, что позволяет ей справляться с любыми обстоятельствами. Они не страдают различными заболеваниями, а также не наследуют большинство генетических нарушений. Кроме того, собаки хмонг не страдают аллергией, поэтому средняя продолжительность их жизни составляет от 15 до 20 лет, хотя это полностью зависит от вашего ухода.

Средняя цена собаки хмонг составляет от 500 до 3000 долларов, что сопоставимо со стоимостью приобретения других редких пород.

Взрослые хмонги совершенно не похожи на котов

Подходят ли хмонги для дома?

Если вы подумываете завести собаку для дома, хмонги – не лучший вариант. Это – энергичная порода, которая любит лазить по скалам и охотиться в лесах и горах. Им нужны свобода, место для игр и много прогулок. Чтобы выпустить лишнюю энергию, им необходимо от 40 минут до часа. Скука может вызвать агрессию и спровоцировать собаку что-нибудь погрызть или сломать.

Ранее Фокус писал, какие породы собак живут значительно дольше других.