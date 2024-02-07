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Стиль жизни

Чем нельзя кормить вашу собаку, чтобы не навредить ей

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Фото: pixabay.com | Нужно знать, какие продукты не подходят для вашей собаки

Вредные продукты нужно обязательно исключить из рациона собаки — они могут нанести непоправимый вред ее здоровью.

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Собаки, как и коты, — это члены нашей семьи, любимцы и баловни. И мы иногда путаем отношение к ним с нашим отношением к детям. Однако должны знать, что уход за животным должен отличаться, так же как рацион. Ведь даже разовое угощение собаки неподходящей пищей может нанести серьезный вред ее здоровью, в частности появлению желудочно-кишечных проблем и т. д. Следовательно, какие продукты не должны попасть в меню наших "хвостиков"? Об этом рассказали специалисты ветеринарного онлайн-помощника vetconsult.gladpet.org.

Прежде всего эксперты отметили, что собака — животное, пищеварительная система которого идеально подходит для переваривания мяса, мясных субпродуктов, включая кожу, сырые кости и даже шерсть. Поэтому когда хотите угостить вашего любимца кусочком торта, конфетой, какими-то вкусностями, остановитесь и подумайте — вы же не дадите младенцу кружочек сыровяленой колбасы.

Сахар и сахарозаменители

Эти продукты, как и лактоза, не подходят для собак. В частности, ксилит, заменяющий сахар, может вызвать у собаки спутанное состояние и повредить ей печень. Кроме того, как и у людей, эти продукты делают животных толстыми, вызывают кариес и могут привести к диабету.

Жареные или отварные кости

Эксперты советуют давать собакам, во-первых, сырые кости и, во-вторых, только большие. Небольшие, с острыми сколами или отваренные кости достаточно опасны для вашей собаки — могут вызвать перфорацию кишечника.

Колбасы

Это очень соленая пища, не подходящая для питания собак, а оболочка сырокопченых изделий часто изготавливается из неорганических компонентов.

Овощи рода пасленовых

Картофель, баклажаны и помидоры также не подходят для рациона собак, поскольку содержат соланин, который может вызвать аллергические реакции, одышку и тахикардию. Если вы все же хотите разнообразить ее рацион растительным питанием, то давайте тогда морковь, огурец или кабачок.

Виноград и фрукты в гроздьях

На первый взгляд, эти плоды считаются безобидными, но именно у собак могут вызвать почечную недостаточность. Поэтому будьте внимательны к одному из предупреждающих признаков — рвоте.

Лук и чеснок

Эти продукты содержат тиосульфат, который является очень токсичным для собак, не имеющих фермента для их переваривания. Вследствие этого у животного может развиться гемолитическая анемия, то есть разрушение эритроцитов, транспортирующих кислород. Признаки этого состояния — рвота, слабость и затрудненное дыхание.

Кофе и чай

Кофе и чай, а также любой другой источник кофеина — кола, энергетические напитки, какао, шоколад — настолько вредны для собаки, что могут даже стать причиной летального развития ситуации. Симптомы интоксикации кофеином почти такие же, как у людей, но противоядия нет: учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание, тремор, кровотечение.

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