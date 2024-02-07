Всего 24 часа в Лондоне: принц Гарри уже улетел в Калифорнию

Принц Гарри встретился с отцом. Но не виделся с братом и его женой, которая еще оправляется от операции.

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Принц Гарри улетел в Калифорнию всего через 24 часа в Великобритании. Герцога Сассекского видели в аэропорту Хитроу уже на следующий день после 45-минутной встречи с королем Чарльзом. Он переночевал в отеле и улетел в США. Об этом пишет Daily Mail.

Принц Гарри совершил 11-часовой трансатлантический перелет из США, чтобы увидеться со своим отцом, королем Чарльзом III в Лондоне после того, как монарху поставили шокирующий диагноз: рак.

Принц Гарри в аэропорту

Встреча отца и сына длилась всего 45 минут. Гарри навестил Чарльза в его резиденции Кларенс-Хаус, куда его отвезли под конвоем полиции.

Герцог прибыл незадолго до 14:00 – и если он находится на борту рейса 269 British Airways, который вылетает в 15:05, он вернется в Лос-Анджелес в 18:30 по местному времени.

Вчера Гарри прилетел в Лондон десятичасовым рейсом из Лос-Анджелеса и прибыл в королевскую резиденцию в 14:42, а затем провел около 45 минут с Чарльзом.

У них состоялась "короткая встреча", прежде чем король Чарльз и королева Камилла отправились в Букингемский дворец, где их ждал вертолет, чтобы отвезти обратно в Сандрингем в Норфолке.

Король Чарльз покидает Кларенс-хаус Фото: Getty Images

Предполагается, что герцог не виделся со своим братом, принцем Уильямом и его женой, Кейт Миддлтон, которая восстанавливается после операции на брюшной полости и находится в длительном отпуске.

39-летний Гарри вчера пролетел более 8000 км из Лос-Анджелеса в Лондон после того, как его отец сообщил ему о своем диагнозе. Это была их первая официальная личная встреча после похорон покойной королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года.

Герцог действительно присутствовал на коронации Чарльза в Вестминстерском аббатстве в мае прошлого года, но он никак не взаимодействовал с королем и королевой, а потом спешно отбыл в США.

Источник во дворце сообщил журналистам, что встреча Гарри и короля была короткой, потому что Чарльз устал от медицинской процедуры в понедельник.

Известно также, что Гарри не ночевал ни в одной из королевских резиденций, а вместо этого остановился в отеле.

В Великобританию он прилетел сам. Меган Маркл и их дети остались в Калифорнии. На следующей неделе герцоги Сассекские отправятся на мероприятие, посвященное Играм непокоренных, которые пройдут в Ванкувере и Уистлере.

Напомним, Чарльз отложил все свои дела, но продолжает работу с документами. На публичных мероприятиях его будут заменять принц Уильям и его сестра, королевская принцесса Анна.

Также Фокус писал о том, что будет, если короля объявят недееспособным.