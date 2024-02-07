Немецкая принцесса станет первой аристократкой, появившейся в Playboy

Ксения Флоренс Габриэла Софи Ирис, принцесса Саксонская ранее прославилась скандальными выходками. Ее аристократичные родственники не одобряют ее поведение.

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Немецкая принцесса станет первой аристократкой, появившейся обнаженной в журнале Playboy. Ксения Флоренс Габриэла Софи Ирис, принцесса Саксонская, уже заявила, что ее прапрадедушка, последний король Саксонии, одобрил бы этот поступок. Номер с Ксенией на обложке выйдет в марте. Об этом пишет Daily Mail.

37-летняя принцесса ранее заявила, что происходит из 1000-летнего дома Веттинов. Она уже отметила, что ее родственники-дворяне вряд ли купят журнал, но она надеется, что "они хотя бы стерпят это".

Зато Ксения уверена, что ее прапрадедушка, последний король Саксонии Фридрих Август III, "определенно одобрил бы" ее последнюю фотосессию. Об этом она заявила в интервью для Playboy Germany.

"Мне его описывали как очень остроумного и забавного", — объяснила она в беседе у бассейна.

Эта непристойная фотосессия стала последней в череде неортодоксальных выступлений в средствах массовой информации откровенной певицы и обозревателя, которая в прошлом приводила в замешательство своих королевских родственников. Она заявила, что борется с предрассудками из-за своего титула, но в конечном итоге рассматривает его как "благословение", из которого можно извлечь максимальную пользу.

В 2011 году сам Дом Веттин отклонил ее претензии на этот титул после того, как она написала свою биографию: "Ксения: жизнь принцессы в 21 веке".

"Она — ничто. У нее не может быть биографии", — заявила глава несуществующей ныне династии Мария Эмануэль, маркграфиня Мейсенская, добавив, что "эта особа — ужасная оплошность, несчастье для 1000-летнего Дома Веттинов".

Но было доказано, что Ксения является праправнучкой последнего короля Саксонии Фридриха Августа III. Ее мать, Ирис Саксонская, дочь принца Палаты представителей Тимо (1923–1983).

Отцом Тимо — прадедом Ксении — был принц Эрнст Генрих, муж эрцгерцогини Луизы Австрийской и Тосканской и сын Фридриха Августа III, последнего короля Саксонии.

Фридрих добровольно отрекся от престола в 1918 году после поражения Германии в Первой мировой войне, пробыв на троне всего 14 лет, как известно, заявив: "Тогда справляйтесь со своей грязью сами!".

В 2016 году принцесса появилась в израильской постановке, которая собрала любителей знаменитостей, чтобы провести несколько недель в интимном пространстве, в окружении камер, выполняя различные задания.

Вскоре она начала появляться на танцевальных шоу и в немецкой версии I'm a Celebrity! в 2021 году, а в прошлом году она сыграла роль в местном сериале B:REAL.

Но слава не всегда давалась принцессе легко, она говорит, что ее титул помешал ей найти своего Прекрасного Принца.

"На самом деле я одинока с самого рождения. Через некоторое время все оказались плохими парнями", — заявила она.

В своей книге она открыто написала о том, как отец отказывался признать ее своей дочерью, пока ему не будут представлены доказательства.

Ксения также утверждала, что отец издевался над ней в детстве и заставлял позировать для неуместных фотографий.

Однажды принцесса даже появилась на шоу BBC, действие которого происходило в частном доме в Эссексе.

Напомним, ранее откровенное интервью дала представительница рода Романовых, княжна Ольга Романова. Когда-то дочь князя Андрея Александровича, и внучка великого князя Александра Михайловича и великой княгини Ксении Александровны, родной сестры Николая ІІ, была одной из потенциальных невест принца Чарльза.