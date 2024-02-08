Козерогам - успех, Рыбам - везение. Таро-прогноз на карьеру в феврале 2024 для всех знаков Зодиака
Разбираемся, кому из представителей Зодиакального круга повезет в феврале 2024 года, а кому придется дожидаться лучших времен. Карьера в этом месяце улыбнется удачей далеко не всем.
Представителей Зодиакального круга ожидает непростой февраль, который уже начался и дал себя прочувствовать. Февраль 2024 — месяц трансформация и больших преобразований, которые всегда сопровождаются потерями или , как минимум, неожиданными изменениями в планах. Такая трансформация ожидает почти все знаки Зодиака, но есть и счастливчики. Разибаемся, кому, все-таки повезет в эти несколько недель.
Овен
У Овнов будут не лучшие недели в плане карьерных успехов. Внезапные перемены, увольнение, смена работы, страхи. Пришло время все изменить или вообще начать с чистого листа.
Телец
Тельцы, для вас хороший расклад! Хорошие отношения с руководством, радость общения в коллективе или перспективное партнерство, Правда, придется отстаивать свои позиции с какими-то конкурентами или соперниками на должность.
Близнецы
Близнецы, вас ждет пауза в рабочих процессах. Возможно, вам предстоит уйти с работы и какое-то время ее поискать или дождаться новых предложений. Не самый яркий месяц для вас.
Рак
Для Раков февраль 2024 будет переменчивым с большими неожиданностями. Могут быть конфликты с руководством и невозможность самостоятельно принимать решения. Словом, дождитесь марта, чтобы начать действовать.
Лев
Львы будут чувствовать себя не в своей тарелке. При многочисленных попытках держать ситуацию под контролем, станет очвевидным, что процессы заходят в тупик. Правда, возможен некий поворотный момент, который наконец даст развитие подвисшей ситуации.
Дева
Девам следует остерегаться кражи успеха. Не все будет получаться, как задумано, но некоторые победы все равно будут! К концу месяца вас ожидают перемены. Вас подхватит волна и будет нести к новым берегам.
Весы
У Весов наметится прорыв в подвисших проектах и рабочих процессах. Главное — не афишировать удачу и держать дистанцию с конкурентами. Может поступить интересное предложение по работе, если вы пребываете в поиске.
Скорпион
У Скорпионов могут быть значительные успехи в работе, но не исключены конфликты с начальством или партнерами. Многое может измениться в короткие сроки: от победы до поражения. Следует держать себя в руках и не стремиться выяснять отношения, как с руководством, так и с подчиненными.
Стрелец
Стрельцы могут упустить хороший шанс на прорыв или повышение. Вы слишком заиграетесь в победителя и можете не заметить резкой смены ситуации. Ключевой сосент для вас — это бдительность в феврале 2024. Будьте осторожны внимательны к тому, что о вас думает окружение.
Козерог
Козерогов ожидает результативный месяц. Вы будете на коне. Могут появиться ощутимые успехи от задуманного ранее. На ваши проекты могут эффективно повлиять друзья или родственники.
Водолей
Водолеев ожидают конфликты с окружением. Вам придется выбирать между правильным и финансово выгодным. Скорее всего, месяц будет непростым, но в конце периода вас ожидает улучшение ситуации.
Рыбы
Рыб ожидает судьбоносный успех. Причем, в начале месяца этому успеху ниччто не будет способствовать и будет казаться, что все пропало и ничего не получается. Однако, все резко изменится, вы будете довольны.