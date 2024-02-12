Княгиня Шарлен потратила на наряды больше остальных европейских королев

Княгиня Монако Шарлен идет по стопам Грейс Келли. И уже стала самой дорого одетой королевской семьей в Европе.

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Княжеская семья Монако ассоциируется с гламуром и богатством благодаря актрисе, иконе красоты и моды Грейс Келли. Именно она сделала из маленького государства анклав богатства, шика и роскоши. И Шарлен, жена ее сына, князя Альбера, явно поддерживает курс на гламур. Ранее бывший бухгалтер княжеского семейства рассекретил тайные траты Шарлен и Альбера. Клод Пальмеро жаловался на непомерные расходы Шарлен. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая олимпийская спортсменка княгиня Шарлен прославилась своим эклектичным чувством моды, часто пересматривая правила протокола королевского стиля.

От красной дорожки до более официальных королевских мероприятий, дизайнерские образы Шарлин из года в год приносили звание самой стильной королевской особы с самым дорогим гардеробом.

В прошлом году на ее наряды было потрачено почти 250 тысяч евро, включая платья от Akris и Valentino, бриллиантовые украшения Graff и аксессуары от Manolo Blahnik, Jimmy Choo и Bottega Veneta.

Тон был задан еще в день свадьбы Шарлен, которая прошла в 2011 году. Когда она пошла к алтарю в изысканном наряде от Armani Privé, расшитом 20 000 перламутровых слезинок.

Свадьба Шарлен и князя Альбера Фото: Getty Images

Платье, которое оценивают в 18 тысяч евро, сделало из Шарлен настоящую принцессу.

Сегодня она одна из самых узнаваемых королевских особ в мире и это неудивительно. Шарлен славится своим изысканным стилем и оригинальными нарядами. И вот некоторые из ее самых дорогих платьев. Образы Шарлен олицетворяют так называемую "тихую роскошь".

Гран-при Монако

Шарлен в эффектном платье от Akris Фото: Getty Images

Принцесса Шарлен выбрала эффектное платье от Akris, когда она присоединилась к прочим членам княжеской семьи Монако на Гран-при Формулы-1. Это поднимающее настроение и игривое творение Akris стоимостью 5000 евро с радужными складками сочеталось с туфлями королевского синего цвета от Dior за 1000 евро.

Турнир по гольфу

Шарлен на турнире по гольфу Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Этот образ в стиле Одри Хепберн только выглядел скромно. Но на самом деле он стоил около пяти тысяч евро. В гольф на Кубке Княгини Монако Шарлен играла в топе и юбке от The Row и туфельках на плоской подошве от Christian Louboutin. А свой образ она дополнила браслетом-манжетой от Hermès.

Визит в Красный Крест

Шарлен в дорогом жилете Фото: Getty Images

С рождественскими подарками от Красного Креста княгиня Шарлен помогала в элегантном в темно-синем шерстяном жилете Loro Piana стоимостью почти в 6 тысяч евро. Роскошный и обманчиво скромный наряд она сочетала с черным свитером и ботинками Louis Vuitton стоимостью 2000 евро.

Гала-концерт в честь Национального дня Монако

Шарлен на гала-концерте Фото: Getty Images

Шарлен блистала в красном блестящем платье в духе Старого Голливуда от DidierAngelo за 5000 евро, когда сопровождала князя Альбера на блестящем гала-концерте в честь Национального дня Монако. Рубиновое платье княгиня дополнила туфлями Manolo Blahnik за 700 евро.

Церемония закрытия премии Monte Carlo TV Awards

Шарлен на церемонии закрытия премии Monte Carlo TV Awards Фото: Getty Images

Вручая награду на Телевизионном фестивале в Монте-Карло, Шарлен выбрала платье стоимостью 7000 евро от одного из своих любимых брендов Akris. Это эффектный наряд из шелка, с лацканами и пышной юбкой княгиня дополнила эффектными бриллиантовыми украшениями.

Национальный день Монако

Шарлен на Национальном дне Монако Фото: Getty Images

Национальный день Монако, который отмечают 19 ноября, княгиня несколько раз пропустила из-за болезни. Но в прошлом году она блистала в эффектном алом наряде и маленькой шляпке. А ее дочь, принцесса Габриэлла повторила образ матери, но только в синем цвете. Наряд создал дизайнер Дидье Анджело по индивидуальному заказу стоимостью 7300 евро. Соответствующая шляпа от Stephen Jones (2170 евро) и рубиновые серьги Graff вместе с соответствующими сапогами Manolo Blahnik (1259 евро) завершали ансамбль.

Гала-концерт Гран-при Монако

Шарлен в платье за 10 тысяч евро Фото: Getty Images

Шарлен была образцом элегантности, когда она появилась на гала-ужине после Гран-при Монако. Одетая в монохромное платье в пол от Valentino стоимостью 10 тысяч евро и босоножки Hermès стоимостью 1200 евро, княгиня выглядела элегантно и сдержанно.

Напомним, ранее на футбольном матче Шарлен появилась в простом повседневном наряде, который, впрочем, также был дорогим и дизайнерским.